تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
14
o
بيروت
16
o
طرابلس
12
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
15
o
جونية
13
o
النبطية
6
o
زحلة
6
o
بعلبك
4
o
بشري
13
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
صحة
علامة "تبقر الأصابع".. مؤشر مبكر قد ينقذ حياة مرضى سرطان الرئة
Lebanon 24
20-04-2026
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
برزت علامة "تبقر الأصابع" كأحد المؤشرات الجسدية التي قد تكشف سرطان الرئة في مراحله الأولى، وهي تغيرات تشمل انحناء الأظافر وزيادة سماكة أطراف الأصابع نتيجة تجمع السوائل في الأنسجة الرخوة.
ويمكن الاستدلال عليها عبر "اختبار فجوة شمروث"، بوضع أظافر السبابتين معاً؛ ففي حال اختفاء
الفجوة
الصغيرة التي تتخذ شكل مَذِين (معين) بين قاعدتي الأظافر، قد يكون ذلك دليلاً على وجود خلل. وتظهر هذه العلامة لدى نحو 35% من المصابين بسرطان الرئة غير صغير الخلايا، بسبب نقص الأكسجين أو تغيرات هرمونية مرافقة للمرض.
ويشدد الخبراء على أن رصد هذه الحالة يستوجب استشارة طبية فورية، إذ يظل الكشف المبكر هو العامل الحاسم في رفع فرص النجاة ونجاح العلاج، رغم أن العلامة قد ترتبط أحياناً بمشاكل أخرى في القلب أو الرئتين.
Advertisement
Lebanon 24
قد تختبئ في الشعر.. إشارة مبكرة لمرض باركنسون
صحة
متفرقات
الفجوة
العلا
طراف
دلال
حيان
Advertisement
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24