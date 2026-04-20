صحة

علامة "تبقر الأصابع".. مؤشر مبكر قد ينقذ حياة مرضى سرطان الرئة

Lebanon 24
20-04-2026 | 16:00
علامة تبقر الأصابع.. مؤشر مبكر قد ينقذ حياة مرضى سرطان الرئة
برزت علامة "تبقر الأصابع" كأحد المؤشرات الجسدية التي قد تكشف سرطان الرئة في مراحله الأولى، وهي تغيرات تشمل انحناء الأظافر وزيادة سماكة أطراف الأصابع نتيجة تجمع السوائل في الأنسجة الرخوة.

ويمكن الاستدلال عليها عبر "اختبار فجوة شمروث"، بوضع أظافر السبابتين معاً؛ ففي حال اختفاء الفجوة الصغيرة التي تتخذ شكل مَذِين (معين) بين قاعدتي الأظافر، قد يكون ذلك دليلاً على وجود خلل. وتظهر هذه العلامة لدى نحو 35% من المصابين بسرطان الرئة غير صغير الخلايا، بسبب نقص الأكسجين أو تغيرات هرمونية مرافقة للمرض.

ويشدد الخبراء على أن رصد هذه الحالة يستوجب استشارة طبية فورية، إذ يظل الكشف المبكر هو العامل الحاسم في رفع فرص النجاة ونجاح العلاج، رغم أن العلامة قد ترتبط أحياناً بمشاكل أخرى في القلب أو الرئتين.
