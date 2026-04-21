أيهما أفضل للقلب جوز البيكان أو الفول السوداني؟

مع انتشار المكسرات كخيار صحي، يبرز سؤال شائع حول الأفضل لصحة القلب بين جوز البيكان والفول السوداني؟ وبحسب تقرير في موقع “Verywell Health”، فإن كليهما يقدم فوائد مهمة، لكن بخصائص مختلفة.



وتشير الأبحاث إلى أن جوز البيكان يتفوق من حيث محتواه من الدهون الصحية، خاصة الدهون غير المشبعة، التي ترتبط بخفض الكوليسترول الضار ودعم صحة الأوعية الدموية. كما يحتوي على مضادات أكسدة قوية، مثل “غاما-توكوفيرول”، والتي قد تساعد في تقليل الالتهاب داخل الشرايين.



وفي المقابل، يتميز الفول السوداني بمحتوى أعلى من البروتين والعناصر الغذائية، إلى جانب مركبات مفيدة مثل “الريسفيراترول” و”الأرجينين”، التي تدعم توسع الأوعية الدموية وتحسن تدفق .



اختلاف في التركيبة الغذائية

وتوضح البيانات أن حصة واحدة (28 غرامًا) من جوز البيكان تحتوي على نحو 21 غرامًا من الدهون، مقابل 14.1 غرام في الفول السوداني، ما يعكس فارقًا واضحًا في نوعية الطاقة المقدمة.



بينما يوفر الفول السوداني نحو 6.9 غرام من البروتين في الحصة نفسها، مقارنة ب2.7 غرام فقط في جوز البيكان، ما يجعله خيارًا مناسبًا لمن يبحثون عن دعم الكتلة العضلية.



ورغم الفروقات، يشترك النوعان في احتوائهما على الألياف ومضادات الأكسدة، ما يساهم في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب عند تناولهما ضمن نظام غذائي متوازن.



كما تشير التوصيات إلى أن الاعتدال هو العامل الأهم، حيث يُنصح بحصة يومية تقارب 28 غرامًا للحصول على الفوائد دون زيادة السعرات الحرارية.



ويرى الخبراء أن اختيار الأفضل يعتمد على الهدف الغذائي، فجوز البيكان قد يكون الأنسب لمن يركز على صحة القلب والكوليسترول، بينما يوفر الفول السوداني دعمًا أكبر من حيث البروتين والطاقة.



وفي النهاية، لا يوجد خيار “أفضل” بشكل مطلق، إذ يمكن الجمع بين النوعين لتحقيق توازن غذائي يدعم الصحة العامة، مع الحفاظ على الاعتدال كقاعدة أساسية.

Advertisement