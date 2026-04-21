Advertisement

ماذا يجب أن يأكل كبار السن؟
توصي الدكتورة تاتيانا زاليتوفا، أخصائية أمراض القلب والتغذية، بتناول جبن القريش بعد سن الستين للوقاية من فقدان العضلات الناتج عن ضعف امتصاص البروتين.
 
ووفقا لها، فإن بروتين الحليب أسهل هضما من بروتين اللحوم. كما يُعد البيض مصدرا غنيا بالبروتين، حيث يساعد الكولين الموجود فيه على دعم الوظائف الإدراكية.

وتُسهم الأجبان الصلبة، والطحينة، والزبدة في تعويض الكالسيوم وفيتامين B12، اللذين يلعبان دورا في دعم صحة العظام. كما تُعد الخضراوات الورقية مثل السبانخ والجرجير والكرنب مصدرا مهما لأحماض أوميغا-3 الدهنية، إلا أنه يُنصح بطهيها على البخار لفترة قصيرة قبل تناولها لتقليل محتواها من حمض الأوكساليك.

وتقول:
"من المهم جدا التأكد من احتواء النظام الغذائي على أحماض أوميغا-3 الدهنية، إذ يرتبط ارتفاع مستواها في خلايا الدم الحمراء لدى من تزيد أعمارهم عن 65 عاما بتباطؤ تدهور المادة الرمادية في الدماغ وانخفاض خطر الإصابة بمرض ألزهايمر. وتُعد الأسماك الدهنية من أغنى مصادر هذه الأحماض."

وعموما، تنصح أخصائية التغذية كبار السن بما يلي:

- تجنب الإفراط في تناول الطعام والحد من استهلاك الدهون والكربوهيدرات، مع تناولها باعتدال.
- الوقاية من تصلب الشرايين، إذ تُعد أمراض الأوعية الدموية من أبرز أسباب انخفاض متوسط العمر المتوقع، لذا يُنصح بتناول الأسماك ومنتجات الألبان المخمرة والفواكه والخضراوات، لما لها من دور في خفض الكوليسترول.
- اعتماد نظام غذائي صحي ومتنوع وفق الاحتياجات الصحية الفردية.
- ضمان توازن الغذاء واحتوائه على العناصر الأساسية، بما في ذلك الخضراوات والفواكه.
- أن يكون الطعام سهل الهضم.
- تحفيز الشهية، إذ يعاني كثير من كبار السن من ضعفها، ويمكن تحسينها بإضافة بعض التوابل مثل البصل والثوم والأعشاب. (روسيا اليوم) 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ماذا يأكل رواد "أرتميس 2" في الفضاء؟
lebanon 24
Lebanon24
23/04/2026 17:24:24 Lebanon 24 Lebanon 24
إحاطة كبار قادة الجيش الإسرائيلي: يجب التوافق على آلية بإشراف أميركي لتسليم السلاح في جنوب لبنان
lebanon 24
Lebanon24
23/04/2026 17:24:24 Lebanon 24 Lebanon 24
التسمم العرضي عند كبار السن… خطوات بسيطة للوقاية والسلامة اليومية
lebanon 24
Lebanon24
23/04/2026 17:24:24 Lebanon 24 Lebanon 24
القوات الإسرائيلية تغلق بوابات حاجز قلنديا وتمنع كبار السن ممن يحملون تصاريح للصلاة من الوصول للأقصى (الجزيرة)
lebanon 24
Lebanon24
23/04/2026 17:24:24 Lebanon 24 Lebanon 24

النظام الغذائي

روسيا اليوم

الكوليسترول

الرمادي

أوميغا

الحمرا

روسيا

تيانا

أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
09:31 | 2026-04-23
Lebanon24
01:21 | 2026-04-23
Lebanon24
23:00 | 2026-04-22
Lebanon24
15:00 | 2026-04-22
Lebanon24
10:56 | 2026-04-22
Lebanon24
08:48 | 2026-04-22
