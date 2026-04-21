تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

فوائد شرب الماء على الصحة العامة

Lebanon 24
21-04-2026 | 23:00
A-
A+

فوائد شرب الماء على الصحة العامة
فوائد شرب الماء على الصحة العامة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
يُعتبر الماء عنصرًا أساسيًا للحياة، إذ يشكّل نسبة كبيرة من جسم الإنسان، ويلعب دورًا مهمًا في الحفاظ على الصحة العامة. لذلك فإن شرب الماء بانتظام يُعد من أبسط العادات التي تعود بفوائد كبيرة على الجسم.

أولًا، يساعد الماء على ترطيب الجسم وتنظيم درجة حرارته، خاصة في حالات الحرارة أو ممارسة الرياضة، حيث يساهم في منع الجفاف والحفاظ على توازن السوائل. كما أن شرب كمية كافية من الماء يساعد في تحسين عمل الأعضاء الحيوية مثل الكلى، التي تعتمد عليه في التخلص من السموم والفضلات عبر البول.

ثانيًا، للماء دور مهم في تحسين عملية الهضم، إذ يساعد على تليين الطعام داخل الجهاز الهضمي ويقلل من مشاكل الإمساك. كما يساهم في تعزيز امتصاص العناصر الغذائية بشكل أفضل داخل الجسم.

ثالثًا، يؤثر شرب الماء بشكل إيجابي على البشرة، حيث يساعد في الحفاظ على نضارتها ورطوبتها ويقلل من جفافها وظهور التجاعيد المبكرة. كما أن الترطيب الجيد ينعكس على مظهر صحي وحيوي.

إضافة إلى ذلك، يساعد الماء في تعزيز التركيز والطاقة، إذ إن نقصه قد يؤدي إلى الشعور بالتعب والصداع وضعف الانتباه. لذلك فإن شرب الماء بانتظام يساهم في تحسين الأداء الذهني والجسدي.

في الختام، يمكن القول إن شرب الماء عادة بسيطة لكنها ضرورية جدًا للحفاظ على صحة الإنسان، وينصح الأطباء بتناوله بكميات كافية يوميًا للحفاظ على توازن الجسم والوقاية من العديد من المشاكل الصحية.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
فوائد شرب الماء وتأثيره على الجسم
lebanon 24
Lebanon24
22/04/2026 12:53:30 Lebanon 24 Lebanon 24
شرب الماء قبل النوم.. فوائد محتملة ومخاطر يجب الانتباه لها
lebanon 24
Lebanon24
22/04/2026 12:53:30 Lebanon 24 Lebanon 24
5 طرق سهلة لضمان شرب كمية كافية من الماء يومياً
lebanon 24
Lebanon24
22/04/2026 12:53:30 Lebanon 24 Lebanon 24
شرب الماء يوميًا.. سر الحفاظ على الصحة ووظائف الجسم
lebanon 24
Lebanon24
22/04/2026 12:53:30 Lebanon 24 Lebanon 24

حسين ال

الرياض

التركي

الترك

مي وي

رياض

بيرة

ساسي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
04:00 | 2026-04-22
Lebanon24
02:00 | 2026-04-22
Lebanon24
00:42 | 2026-04-22
Lebanon24
15:04 | 2026-04-21
Lebanon24
12:42 | 2026-04-21
Lebanon24
07:44 | 2026-04-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24