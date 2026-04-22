صحة

5 أطعمة تدمر الجسم ببطء.. ما هي؟

Lebanon 24
22-04-2026 | 08:48
5 أطعمة تدمر الجسم ببطء.. ما هي؟
أشارت ناتاليا سليونيايفا، أخصائية أمراض الجهاز الهضمي، إلى أن مقولة " لا نعيش لنأكل، بل نأكل لنعيش" لا تعكس الصورة الكاملة، موضحة أن بعض الأطعمة قد تساهم تدريجيا في إضعاف الصحة.
 
ووفقا لها، قد نتناول بعض الأطعمة يوميا دون أن ندرك تأثيرها السلبي التدريجي على الصحة، مشيرة إلى خمسة أنواع من الأطعمة وصفتها بأنها تشكل "خطرا مؤجلا".

1- السكر والحلويات:
تُعد، بحسبها، "غذاء" للخلايا السرطانية، حيث يؤدي الإفراط في استهلاك السكر إلى ارتفاع مفاجئ في الأنسولين، والتهابات مزمنة، وتراكم الدهون في الكبد.
وتنصح بتقليل استهلاك السكر إلى 25–30 غراما يوميا (بما في ذلك السكر المخفي)، مع تعزيز تناول البروتين مثل البيض والمكسرات والجبن القريش، لأنه يبطئ امتصاص الغلوكوز.

2- اللحوم المصنعة:
تحتوي على النيتريت والملح والمواد الحافظة التي قد تضر بجدار الأمعاء وترفع خطر الإصابة بسرطان القولون.
وتوصي بتناولها بكميات محدودة لا تتجاوز 50 غراما مرة أو مرتين أسبوعيا، مع الإكثار من الألياف مثل الخضراوات الورقية والملفوف والنخالة.
 
3- السمن النباتي والمعجنات الصناعية:
لاحتوائها على الدهون المتحولة التي تؤثر سلبا في الأوعية الدموية، ما قد يؤدي إلى تصلب الشرايين ومقاومة الأنسولين.
وتُنصح هذه الأطعمة بالاستبدال قدر الإمكان، أو تقليل أضرارها عبر تناول مضادات الأكسدة مثل الشاي الأخضر أو الأفوكادو.

4- العصائر المعلبة:
تشير الطبيبة إلى أنها تحتوي على نسب مرتفعة من الفركتوز، ما قد يساهم في الإصابة بالكبد الدهني والنقرس نتيجة غياب الألياف.
وتوصي بتخفيفها بالماء بنسبة 2:1، أو مزجها بعصائر الخضروات، على ألا تتجاوز الكمية 100–150 مل ويفضل تناولها بعد الطعام.

5- الكحول:
قد يؤدي الإفراط في استهلاكه إلى أضرار خطيرة تشمل تلف الخلايا العصبية، وتليف الكبد، وزيادة خطر بعض أنواع السرطان.
وتوضح أن الحد الأعلى يُقدّر بحصتين أسبوعيا، مع التأكيد على عدم وجود جرعة آمنة من الكحول.

وتختتم الطبيبة بأن هذه الأطعمة لا تسبب أمراضا بشكل فوري، إلا أن الاستهلاك المنتظم طويل الأمد قد يؤدي إلى مشاكل صحية، مؤكدة أن الحفاظ على صحة الجسم لا يعتمد على "إزالة السموم"، بل على جعل هذه الأطعمة استثناء نادرا في النظام الغذائي. (روسيا اليوم) 
 
