تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
19
o
بيروت
19
o
طرابلس
19
o
صور
17
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
17
o
النبطية
14
o
زحلة
15
o
بعلبك
16
o
بشري
14
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
صحة
5 أطعمة تدمر الجسم ببطء.. ما هي؟
Lebanon 24
22-04-2026
|
08:48
A-
A+
photos
0
A+
A-
أشارت ناتاليا سليونيايفا، أخصائية
أمراض الجهاز الهضمي
، إلى أن مقولة " لا نعيش لنأكل، بل نأكل لنعيش" لا تعكس الصورة الكاملة، موضحة أن بعض الأطعمة قد تساهم تدريجيا في إضعاف الصحة.
ووفقا لها، قد نتناول بعض الأطعمة يوميا دون أن ندرك تأثيرها السلبي التدريجي على الصحة، مشيرة إلى خمسة أنواع من الأطعمة وصفتها بأنها تشكل "خطرا مؤجلا".
1- السكر والحلويات:
تُعد، بحسبها، "غذاء" للخلايا السرطانية، حيث يؤدي الإفراط في استهلاك السكر إلى ارتفاع مفاجئ في الأنسولين، والتهابات مزمنة، وتراكم الدهون في الكبد.
وتنصح بتقليل استهلاك السكر إلى 25–30 غراما يوميا (بما في ذلك السكر المخفي)، مع تعزيز تناول البروتين مثل البيض والمكسرات والجبن القريش، لأنه يبطئ امتصاص الغلوكوز.
2- اللحوم المصنعة:
تحتوي على النيتريت والملح والمواد الحافظة التي قد تضر بجدار الأمعاء وترفع خطر الإصابة بسرطان القولون.
وتوصي بتناولها بكميات محدودة لا تتجاوز 50 غراما مرة أو مرتين أسبوعيا، مع الإكثار من الألياف مثل الخضراوات الورقية والملفوف والنخالة.
3- السمن النباتي والمعجنات الصناعية:
لاحتوائها على الدهون المتحولة التي تؤثر سلبا في الأوعية الدموية، ما قد يؤدي إلى تصلب الشرايين ومقاومة الأنسولين.
وتُنصح هذه الأطعمة بالاستبدال قدر الإمكان، أو تقليل أضرارها عبر تناول مضادات الأكسدة مثل الشاي الأخضر أو الأفوكادو.
4- العصائر المعلبة:
تشير الطبيبة إلى أنها تحتوي على نسب مرتفعة من الفركتوز، ما قد يساهم في الإصابة بالكبد الدهني والنقرس نتيجة غياب الألياف.
وتوصي بتخفيفها بالماء بنسبة 2:1، أو مزجها بعصائر الخضروات، على ألا تتجاوز الكمية 100–150 مل ويفضل تناولها بعد الطعام.
5-
الكحول
:
قد يؤدي الإفراط في استهلاكه إلى أضرار خطيرة تشمل تلف الخلايا العصبية، وتليف الكبد، وزيادة خطر بعض أنواع السرطان.
وتوضح أن الحد الأعلى يُقدّر بحصتين أسبوعيا، مع التأكيد على عدم وجود جرعة آمنة من الكحول.
وتختتم الطبيبة بأن هذه الأطعمة لا تسبب أمراضا بشكل فوري، إلا أن الاستهلاك المنتظم طويل الأمد قد يؤدي إلى مشاكل صحية، مؤكدة أن الحفاظ على صحة الجسم لا يعتمد على "إزالة السموم"، بل على جعل هذه الأطعمة استثناء نادرا في
النظام الغذائي
. (روسيا اليوم)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الأطعمة المخمّرة قد تساعد الجسم على التخلّص من الجسيمات البلاستيكية
Lebanon 24
الأطعمة المخمّرة قد تساعد الجسم على التخلّص من الجسيمات البلاستيكية
22/04/2026 19:09:07
22/04/2026 19:09:07
Lebanon 24
Lebanon 24
أطعمة تساعد على تبييض الأسنان طبيعيًا.. ما هي؟
Lebanon 24
أطعمة تساعد على تبييض الأسنان طبيعيًا.. ما هي؟
22/04/2026 19:09:07
22/04/2026 19:09:07
Lebanon 24
Lebanon 24
ما هي الفيتامينات التي يفتقر لها الجسم في موسم الربيع؟
Lebanon 24
ما هي الفيتامينات التي يفتقر لها الجسم في موسم الربيع؟
22/04/2026 19:09:07
22/04/2026 19:09:07
Lebanon 24
Lebanon 24
معارك ضارية في الخيام وقرى الحافة والتوغّل برّاً ببطء
Lebanon 24
معارك ضارية في الخيام وقرى الحافة والتوغّل برّاً ببطء
22/04/2026 19:09:07
22/04/2026 19:09:07
Lebanon 24
Lebanon 24
أمراض الجهاز الهضمي
النظام الغذائي
روسيا اليوم
الأفوكا
روسيا
سولي
الصن
تابع
قد يعجبك أيضاً
علماء يكتشفون محفز خفي وراء شيخوخة الخلايا الجذعية
Lebanon 24
علماء يكتشفون محفز خفي وراء شيخوخة الخلايا الجذعية
10:56 | 2026-04-22
22/04/2026 10:56:58
Lebanon 24
Lebanon 24
لماذا لا ينصح بتناول المغنيسيوم على معدة فارغة؟
Lebanon 24
لماذا لا ينصح بتناول المغنيسيوم على معدة فارغة؟
04:00 | 2026-04-22
22/04/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بآليات طبيعية متعددة.. الكرفس يخفض ضغط الدم
Lebanon 24
بآليات طبيعية متعددة.. الكرفس يخفض ضغط الدم
02:00 | 2026-04-22
22/04/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دخان حرائق الغابات قد يرفع خطر الإصابة بأنواع من السرطان.. اليكم ما كشفته آخر الدراسات
Lebanon 24
دخان حرائق الغابات قد يرفع خطر الإصابة بأنواع من السرطان.. اليكم ما كشفته آخر الدراسات
00:42 | 2026-04-22
22/04/2026 12:42:30
Lebanon 24
Lebanon 24
فوائد شرب الماء على الصحة العامة
Lebanon 24
فوائد شرب الماء على الصحة العامة
23:00 | 2026-04-21
21/04/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
فنان في ورطة.. العثور على جثة ابنة الـ 14 عاما داخل سيارته (صور)
Lebanon 24
فنان في ورطة.. العثور على جثة ابنة الـ 14 عاما داخل سيارته (صور)
00:27 | 2026-04-22
22/04/2026 12:27:15
Lebanon 24
Lebanon 24
سوريون في لبنان اتخذوا القرار النهائي
Lebanon 24
سوريون في لبنان اتخذوا القرار النهائي
14:24 | 2026-04-21
21/04/2026 02:24:24
Lebanon 24
Lebanon 24
عنصر من "حزب الله" يسّلم نفسه للجيش الاسرائيلي!
Lebanon 24
عنصر من "حزب الله" يسّلم نفسه للجيش الاسرائيلي!
04:22 | 2026-04-22
22/04/2026 04:22:54
Lebanon 24
Lebanon 24
كانا يتبادلان القُبل.. نجمة شهيرة تستمتع بوقتها على البحر مع حبيبها الرياضي وتسريب فيديو لهما
Lebanon 24
كانا يتبادلان القُبل.. نجمة شهيرة تستمتع بوقتها على البحر مع حبيبها الرياضي وتسريب فيديو لهما
03:53 | 2026-04-22
22/04/2026 03:53:03
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد 23 عاما من العمل في القناة.. إعلامية شهيرة تقدم استقالتها من "العربية" (صورة)
Lebanon 24
بعد 23 عاما من العمل في القناة.. إعلامية شهيرة تقدم استقالتها من "العربية" (صورة)
02:19 | 2026-04-22
22/04/2026 02:19:14
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في صحة
10:56 | 2026-04-22
علماء يكتشفون محفز خفي وراء شيخوخة الخلايا الجذعية
04:00 | 2026-04-22
لماذا لا ينصح بتناول المغنيسيوم على معدة فارغة؟
02:00 | 2026-04-22
بآليات طبيعية متعددة.. الكرفس يخفض ضغط الدم
00:42 | 2026-04-22
دخان حرائق الغابات قد يرفع خطر الإصابة بأنواع من السرطان.. اليكم ما كشفته آخر الدراسات
23:00 | 2026-04-21
فوائد شرب الماء على الصحة العامة
15:04 | 2026-04-21
أطعمة موسمية تساعد على حرق الدهون في الربيع
فيديو
سلاف فواخرجي تُثير الجدل بوصلة رقص مع هذا الفنان (فيديو)
Lebanon 24
سلاف فواخرجي تُثير الجدل بوصلة رقص مع هذا الفنان (فيديو)
04:50 | 2026-04-22
22/04/2026 19:09:07
Lebanon 24
Lebanon 24
انهارت خلال التشييع.. منة شلبي تودع والدها إلى مثواه الأخير (فيديو)
Lebanon 24
انهارت خلال التشييع.. منة شلبي تودع والدها إلى مثواه الأخير (فيديو)
02:37 | 2026-04-21
22/04/2026 19:09:07
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد 48 عاماً في خدمة الأذان.. رحيل مؤذن الأقصى الشيخ ناجي القزاز
Lebanon 24
بعد 48 عاماً في خدمة الأذان.. رحيل مؤذن الأقصى الشيخ ناجي القزاز
16:59 | 2026-04-18
22/04/2026 19:09:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24