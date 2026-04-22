علماء يكتشفون محفز خفي وراء شيخوخة الخلايا الجذعية

Lebanon 24
22-04-2026 | 10:56
علماء يكتشفون محفز خفي وراء شيخوخة الخلايا الجذعية
شرع باحثون من جامعة طوكيو في اليابان ومستشفى سانت جود لأبحاث الأطفال في الولايات المتحدة، تحت قيادة دكتور ماسايوكي ياماشيتا، في فهم أفضل لكيفية تأثير الإجهاد المرتبط بالتقدم في السن على وظائف الخلايا الجذعية المكونة للدم.

وركزوا على مسار إشارات كيناز البروتين المتفاعل مع المستقبل 3 RIPK3-وكيناز السلالة المختلطة MLKL، والذي يرتبط عادةً بالنخر المبرمج، وهو شكل من أشكال موت الخلايا المبرمج.
 
ويوضح دكتور ياماشيتا دوافع الدراسة قائلاً: "اكتشفنا نمطاً ظاهرياً غير متوقع في الخلايا الجذعية المكونة للدم لدى فئران معدلة وراثياً، تحديداً فئران MLKL-knockout التي عولجت بشكل متكرر ب"فلورويوراسيل-5"، حيث انخفضت التغيرات الوظيفية المرتبطة بالشيخوخة بشكل ملحوظ على الرغم من عدم وجود فرق ملحوظ في موت الخلايا الجذعية المكونة للدم، مما دفع [فريق الباحثين] إلى التحقق مما إذا كان هذا المسار يمكن أن يحفز تغيرات وظيفية تتجاوز موت الخلايا."
 
ولفت الاكتشاف الجديد الانتباه نحو دور غير مميت لبروتين MLKL، وهو مفهوم تم استكشافه لاحقاً في دراستهم المنشورة في دورية nature communications.
 
وتقدم نتائج الدراسة رؤى جديدة حول كيفية تأثير الشيخوخة على الجهاز الدموي، وتُشير إلى استراتيجيات علاجية محتملة. من خلال ربط إشارات الإجهاد المتعددة بتلف الميتوكوندريا عبر بروتين MLKL، تُحدد الدراسة مساراً مشتركاً يمكن أن يُؤدي إلى تراجع الخلايا الجذعية المكونة للدم.

يؤكد دكتور ياماشيتا: "على المدى البعيد، يمكن أن يُفضي هذا البحث إلى علاجات تحافظ على وظيفة الخلايا الجذعية المكونة للدم، مما يُحسّن في نهاية المطاف التعافي والصحة على المدى الطويل للمرضى الذين يخضعون للعلاج الكيميائي أو الإشعاعي أو زراعة الأعضاء. من خلال الكشف عن كيفية تحفيز مسارات موت الخلايا غير المميتة لشيخوخة الخلايا الجذعية، ربما تؤدي هذه النتائج إلى ابتكار فئات جديدة من الأدوية الواقية للميتوكوندريا أو المُعدِّلة للنخر المبرمج." (العربية) 
