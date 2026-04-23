صحة
أميركا تمنع نشر بحث حول فعالية لقاح كورونا.. اليكم السبب
Lebanon 24
23-04-2026
|
01:21
A-
A+
photos
0
A+
A-
أوقفت السلطات الصحية في
الولايات المتحدة
نشر دراسة علمية كانت تتناول فعالية لقاح "كوفيد-19" في الحد من الإصابات الشديدة التي تستدعي دخول المستشفيات، في خطوة أثارت تساؤلات حول أسباب القرار وتوقيته.
وبحسب ما نقلته وكالة أسوشيتد برس، أكد متحدث باسم
وزارة الصحة
والخدمات الإنسانية الأميركية، قرار وقف نشر الدراسة، مشيرا إلى وجود خلافات تتعلق بمنهجية إعدادها، دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن طبيعة هذه الخلافات.
وكان من المقرر نشر الدراسة ضمن التقرير الأسبوعي للإصابة بالأمراض والوفيات، الذي يصدر عن مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، ويعد من أبرز المراجع العلمية في متابعة تطورات الأمراض والوبائيات في الولايات المتحدة.
وتعتمد الدراسة، وفق المصادر، على منهجية مستخدمة على نطاق واسع في تقييم فعالية اللقاحات، تقوم على تحليل بيانات المرضى الذين تم إدخالهم إلى المستشفيات أو زاروا أقسام الطوارئ.
ويقارن الباحثون بين نسب الإصابة المؤكدة بفيروس "كوفيد-19" بين من تلقوا اللقاح ومن لم يتلقوه، بهدف قياس مدى الحماية التي يوفرها اللقاح ضد الأعراض الحادة.
وقد استخدمت هذه الآلية البحثية في العديد من الدراسات السابقة التي نشرت في مجلات علمية مرموقة، من بينها "بيدياتريكس" و"نيو إنغلاند جورنال أوف ميديسين"، بعد خضوعها لمراجعات علمية دقيقة من خبراء مختصين.
وفي السياق ذاته، أفادت صحيفة "
واشنطن بوست
"، التي كانت أول من كشف عن قرار وقف النشر، بأن نتائج الدراسة أشارت إلى أن لقاح "كوفيد-19" ساهم في خفض زيارات أقسام الطوارئ وحالات الدخول إلى المستشفيات بين البالغين الأصحاء بنحو 50% خلال فصل الشتاء الماضي.
ولم يصدر حتى الآن توضيح رسمي بشأن ما إذا كان سيتم تعديل الدراسة وإعادة نشرها لاحقا، أو سحبها بشكل نهائي، فيما يترقب الأوساط العلمية مزيدا من التفاصيل حول أسباب الاعتراض على منهجيتها، في ظل أهمية هذا النوع من الأبحاث في توجيه السياسات الصحية العامة.
مواضيع ذات صلة
بسبب الحرب... إسرائيل تمنع هؤلاء من السفر
Lebanon 24
بسبب الحرب... إسرائيل تمنع هؤلاء من السفر
23/04/2026 10:46:18
23/04/2026 10:46:18
Lebanon 24
Lebanon 24
لقاح جديد للحمى الصفراء يحقق نتائج قوية وآمال مبشرة
Lebanon 24
لقاح جديد للحمى الصفراء يحقق نتائج قوية وآمال مبشرة
23/04/2026 10:46:18
23/04/2026 10:46:18
Lebanon 24
Lebanon 24
هل يحمي لقاح "الإنفلونزا" من هذا المرض الشائع؟
Lebanon 24
هل يحمي لقاح "الإنفلونزا" من هذا المرض الشائع؟
23/04/2026 10:46:18
23/04/2026 10:46:18
Lebanon 24
Lebanon 24
انتشار فيروس بلا لقاح أو علاج في أميركا.. وهذه أعراضه
Lebanon 24
انتشار فيروس بلا لقاح أو علاج في أميركا.. وهذه أعراضه
23/04/2026 10:46:18
23/04/2026 10:46:18
Lebanon 24
Lebanon 24
صحة
منوعات
الخدمات الإنسانية
الولايات المتحدة
وزارة الصحة
واشنطن بوست
كورونا
واشنطن
ون بين
العلم
قد يعجبك أيضاً
جوع أم شهية أم توتر.. من يتحكم فعليًا في رغبتك بالأكل؟
Lebanon 24
جوع أم شهية أم توتر.. من يتحكم فعليًا في رغبتك بالأكل؟
23:00 | 2026-04-22
22/04/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الوحدة خطر صامت.. تحذير طبي من تأثيراتها القاتلة على الصحة!
Lebanon 24
الوحدة خطر صامت.. تحذير طبي من تأثيراتها القاتلة على الصحة!
15:00 | 2026-04-22
22/04/2026 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
علماء يكتشفون محفز خفي وراء شيخوخة الخلايا الجذعية
Lebanon 24
علماء يكتشفون محفز خفي وراء شيخوخة الخلايا الجذعية
10:56 | 2026-04-22
22/04/2026 10:56:58
Lebanon 24
Lebanon 24
5 أطعمة تدمر الجسم ببطء.. ما هي؟
Lebanon 24
5 أطعمة تدمر الجسم ببطء.. ما هي؟
08:48 | 2026-04-22
22/04/2026 08:48:17
Lebanon 24
Lebanon 24
لماذا لا ينصح بتناول المغنيسيوم على معدة فارغة؟
Lebanon 24
لماذا لا ينصح بتناول المغنيسيوم على معدة فارغة؟
04:00 | 2026-04-22
22/04/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
عنصر من "حزب الله" يسّلم نفسه للجيش الاسرائيلي!
Lebanon 24
عنصر من "حزب الله" يسّلم نفسه للجيش الاسرائيلي!
04:22 | 2026-04-22
22/04/2026 04:22:54
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا آخر ما فعلته آمال خليل قبل فقدانها في الجنوب
Lebanon 24
هذا آخر ما فعلته آمال خليل قبل فقدانها في الجنوب
12:01 | 2026-04-22
22/04/2026 12:01:08
Lebanon 24
Lebanon 24
"بنت الجنوب التي لم تترك أرضها".. وداعاً آمال خليل
Lebanon 24
"بنت الجنوب التي لم تترك أرضها".. وداعاً آمال خليل
16:13 | 2026-04-22
22/04/2026 04:13:22
Lebanon 24
Lebanon 24
كانا يتبادلان القُبل.. نجمة شهيرة تستمتع بوقتها على البحر مع حبيبها الرياضي وتسريب فيديو لهما
Lebanon 24
كانا يتبادلان القُبل.. نجمة شهيرة تستمتع بوقتها على البحر مع حبيبها الرياضي وتسريب فيديو لهما
03:53 | 2026-04-22
22/04/2026 03:53:03
Lebanon 24
Lebanon 24
القصة الكاملة لما حصل مع آمال خليل وزينب فرج.. "الصحة" تعلن والبحث مستمر
Lebanon 24
القصة الكاملة لما حصل مع آمال خليل وزينب فرج.. "الصحة" تعلن والبحث مستمر
13:53 | 2026-04-22
22/04/2026 01:53:08
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في صحة
23:00 | 2026-04-22
جوع أم شهية أم توتر.. من يتحكم فعليًا في رغبتك بالأكل؟
15:00 | 2026-04-22
الوحدة خطر صامت.. تحذير طبي من تأثيراتها القاتلة على الصحة!
10:56 | 2026-04-22
علماء يكتشفون محفز خفي وراء شيخوخة الخلايا الجذعية
08:48 | 2026-04-22
5 أطعمة تدمر الجسم ببطء.. ما هي؟
04:00 | 2026-04-22
لماذا لا ينصح بتناول المغنيسيوم على معدة فارغة؟
02:00 | 2026-04-22
بآليات طبيعية متعددة.. الكرفس يخفض ضغط الدم
فيديو
سلاف فواخرجي تُثير الجدل بوصلة رقص مع هذا الفنان (فيديو)
Lebanon 24
سلاف فواخرجي تُثير الجدل بوصلة رقص مع هذا الفنان (فيديو)
04:50 | 2026-04-22
23/04/2026 10:46:18
Lebanon 24
Lebanon 24
انهارت خلال التشييع.. منة شلبي تودع والدها إلى مثواه الأخير (فيديو)
Lebanon 24
انهارت خلال التشييع.. منة شلبي تودع والدها إلى مثواه الأخير (فيديو)
02:37 | 2026-04-21
23/04/2026 10:46:18
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد 48 عاماً في خدمة الأذان.. رحيل مؤذن الأقصى الشيخ ناجي القزاز
Lebanon 24
بعد 48 عاماً في خدمة الأذان.. رحيل مؤذن الأقصى الشيخ ناجي القزاز
16:59 | 2026-04-18
23/04/2026 10:46:18
Lebanon 24
Lebanon 24
