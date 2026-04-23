Advertisement

صحة

4 أمراض تكون أكثر فتكا في ساعات الصباح.. ما هي؟

23-04-2026 | 09:31
4 أمراض تكون أكثر فتكا في ساعات الصباح.. ما هي؟
حذر خبراء من أن الساعات التي تلي الاستيقاظ من النوم قد تكون الأكثر خطورة على صحة القلب، نتيجة تغيرات فسيولوجية طبيعية تحدث في الجسم مع بداية اليوم.
 
وهذه التغيرات، مثل ارتفاع هرمونات التوتر، وتنشيط الجهاز العصبي، والجفاف الطفيف، تضع ضغطا إضافيا على القلب، وتزيد خطر الإصابة بأحداث قلبية وعائية، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون أصلا من عوامل خطر.
 
وفي ما يلي أربع حالات صحية تكون أكثر شيوعا وخطورة في الصباح:

أولا: النوبة القلبية

بين الساعة السادسة صباحا والثانية عشرة ظهرا، يرتفع خطر الإصابة بالنوبة القلبية بنسبة 40%، ويزيد خطر الوفاة بسببها بنسبة 29%. ويعود ذلك إلى ارتفاع هرمونات التوتر والضغط على القلب فور الاستيقاظ. ويكون المدخنون ومرضى الضغط المرتفع والكوليسترول، ومن لديهم تاريخ عائلي أو إجهاد مزمن، الأكثر عرضة للخطر.

وتشير الدراسات إلى أن هذه الأحداث أكثر شيوعا أيضا في أيام الاثنين وبداية كل شهر وفي فصل الشتاء.

ثانيا: السكتة الدماغية

يزداد خطر الإصابة بالسكتة الدماغية في الساعات التي تلي الاستيقاظ بنسبة مذهلة تصل إلى 49%، وفقا للدكتور ويليام جيه إليوت.
 
وتنطبق نفس عوامل الخطر الخاصة بالنوبة القلبية الصباحية على السكتة الدماغية أيضا. وأظهر تحليل لجمعية القلب الأمريكية أن كلاً من السكتة الإقفارية (الناتجة عن جلطة) والنزفية (الناتجة عن نزيف) أكثر حدوثاً في الصباح. وهذا يتناقض مع دراسات سابقة كانت ترجح حدوثها أثناء النوم.

ثالثا: تمزق تمدد الأوعية الدموية الأبهري البطني

يحدث هذا التمزق عندما يتمدد الشريان الرئيسي في الجسم (الممتد من الحجاب الحاجز إلى البطن) ويضعف، ما يؤدي إلى انفجاره.

وترتبط هذه الحالة بشكل وثيق بالساعة البيولوجية للجسم، وبضغط الدم الانقباضي وارتفاع ضغط الدم.

وتظهر الدراسات أن التمزق يتبع نمطا صباحيا واضحا. ويمكن للأدوية التي تتحكم في معدل ضربات القلب وارتفاعات ضغط الدم الصباحية أن تساعد في السيطرة على الحالة. وتعد هذه الحالة من أخطر الطوارئ الطبية.
 
رابعا: الانسداد الرئوي

يحدث الانسداد الرئوي عندما تسد جلطة دموية شريانا رئيسيا في الرئتين، وقد يكون قاتلا إذا لم يعالج فورا.

وتشير الدراسات إلى أن هذه الحالة تتبع أيضا نمطا صباحيا، للأسباب نفسها المرتبطة ببقية الحالات الأخرى. لكن عوامل مثل الجنس والعمر قد تؤثر على توقيت حدوثها وشدتها.

ويعد الانسداد الرئوي من الحالات الطبية الخطيرة التي تتطلب تدخلا عاجلا. وينصح من لديهم عوامل خطر بمراجعة الطبيب لتقييم حالتهم.

وفي حين أن هذه الأحداث جميعها يمكن أن تحدث في أي وقت، إلا أن الساعات الصباحية تحمل خطرا إضافيا. وينصح الخبراء الأشخاص المعرضين للخطر بمراقبة أعراض مثل ألم الصدر، وصعوبة التنفس، والدوخة فور الاستيقاظ. كما ينصح بالحفاظ على ترطيب الجسم، وتجنب الإجهاد الصباحي المفاجئ. ويبقى الكشف المبكر وإدارة عوامل الخطر هما المفتاح للوقاية. (روسيا اليوم) 
Advertisement
Advertisement
