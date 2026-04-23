اليوغا قد تحسن صحة القلب

كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون من جامعة إدنبرة في المتحدة أن ممارسة اليوغا بانتظام قد تسهم في تحسين مؤشرات صحية مرتبطة بالقلب والتمثيل الغذائي لدى الأشخاص الذين يعانون من السمنة.

وأوضحت الدراسة، التي نُشرت في دورية «PLOS Global Public Health»، أن اليوغا تُعد من التمارين منخفضة الشدة، ما يجعلها خياراً مناسباً للمبتدئين وآمناً نسبياً لمرضى السمنة، حيث تجمع بين الحركة والتنفس والتركيز الذهني بهدف تحقيق التوازن بين الجسم والعقل.

وأجرى الباحثون مراجعة تحليلية شملت 30 دراسة علمية تضم نحو 2689 مشاركاً من البالغين الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة، وركزت على مؤشرات صحية عدة من بينها ضغط ، ومستويات ، وسكر الدم، وعلامات الالتهاب.

وأظهرت النتائج أن ممارسة اليوغا أدت إلى انخفاض ضغط الدم الانقباضي بمعدل 4.35 ملم زئبق والانبساطي بمقدار 2.06 ملم زئبق، إضافة إلى تحسن في مستويات الدهون في الدم، مع انخفاض الكوليسترول الضار وارتفاع الكوليسترول الجيد، ما يعكس تحسناً في الصحة الأيضية.

كما رجّحت النتائج أن ممارسة اليوغا لمدة لا تقل عن 180 دقيقة أسبوعياً قد تكون مرتبطة بتحقيق هذه الفوائد، رغم عدم تحديد جرعة مثالية بشكل دقيق.

وشدد الباحثون على أن اليوغا يمكن أن تسهم في تحسين الصحة القلبية والتمثيل الغذائي لدى المصابين بالسمنة، لكنها تبقى جزءاً من نمط حياة صحي شامل وليست بديلاً عن العلاج أو ، داعين إلى مزيد من الدراسات لتأكيد هذه النتائج.