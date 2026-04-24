تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

لهذا السبب يجب ان تتناولوا القريدس بانتظام

Lebanon 24
24-04-2026 | 04:00
A-
A+
لهذا السبب يجب ان تتناولوا القريدس بانتظام
لهذا السبب يجب ان تتناولوا القريدس بانتظام photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تُعتبر القريدس من المأكولات البحرية المنخفضة السعرات والغنية بالبروتين والعناصر الغذائية، ما يجعله خيارًا صحيًا عند تناوله باعتدال.

وعلى الرغم من احتواء على نسبة من الكوليسترول، فإن فوائده قد تفوق مخاطره لدى معظم الأشخاص.

وتشير دراسات بحسب موقع VeryWell Health إلى أن استبدال اللحوم الحمراء أو المصنعة بالمأكولات البحرية، مثل القريدس ، قد يسهم في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والوفاة، إضافة إلى دوره المحتمل في تحسين الحالة المزاجية.

ويحتوي القريدس على مضادات أكسدة، أبرزها "الأستازانتين"، التي تساعد في تقليل الالتهابات وحماية الخلايا، ما قد يحدّ من مخاطر أمراض مزمنة مثل السكري وأمراض القلب. كما يُعتقد أن لهذه المركبات دورًا في دعم صحة الدماغ، رغم الحاجة إلى مزيد من الأبحاث.

وقد يسهم تناول القريدس في تحسين مستويات الكوليسترول، إذ يساعد على رفع الكوليسترول "الجيد" (HDL)، الذي يسهم في تقليل تراكم الدهون في الشرايين.

كما يوفر معادن مهمة مثل اليود، الضروري لوظائف الغدة الدرقية ونمو دماغ الجنين، إضافة إلى الزنك و"فيتامين هـ" اللذين يدعمان جهاز المناعة.

ورغم هذه الفوائد، يُنصح بالحذر، إذ يُعد القريدس من مسببات الحساسية الشائعة، وقد يؤدي إلى ردود فعل خطيرة لدى بعض الأشخاص، كما قد يحتوي على ملوثات بيئية. (إرم نيوز)

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24