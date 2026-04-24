لهذا السبب يجب ان تتناولوا القريدس بانتظام

تُعتبر القريدس من المأكولات البحرية المنخفضة السعرات والغنية بالبروتين والعناصر الغذائية، ما يجعله خيارًا صحيًا عند تناوله باعتدال.



وعلى الرغم من احتواء على نسبة من ، فإن فوائده قد تفوق مخاطره لدى معظم الأشخاص.



وتشير دراسات بحسب موقع VeryWell Health إلى أن استبدال اللحوم الحمراء أو المصنعة بالمأكولات البحرية، مثل القريدس ، قد يسهم في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والوفاة، إضافة إلى دوره المحتمل في تحسين الحالة المزاجية.



ويحتوي القريدس على مضادات أكسدة، أبرزها "الأستازانتين"، التي تساعد في تقليل الالتهابات وحماية الخلايا، ما قد يحدّ من مخاطر أمراض مزمنة مثل وأمراض القلب. كما يُعتقد أن لهذه المركبات دورًا في دعم صحة الدماغ، رغم الحاجة إلى مزيد من الأبحاث.



وقد يسهم تناول القريدس في تحسين مستويات الكوليسترول، إذ يساعد على رفع الكوليسترول "الجيد" (HDL)، الذي يسهم في تقليل تراكم الدهون في الشرايين.



كما يوفر معادن مهمة مثل اليود، الضروري لوظائف الغدة الدرقية ونمو دماغ الجنين، إضافة إلى الزنك و"فيتامين هـ" اللذين يدعمان جهاز المناعة.



ورغم هذه الفوائد، يُنصح بالحذر، إذ يُعد القريدس من مسببات الحساسية الشائعة، وقد يؤدي إلى ردود فعل خطيرة لدى بعض الأشخاص، كما قد يحتوي على ملوثات بيئية. (إرم نيوز)





