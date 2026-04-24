ما فوائد البندورة؟

تحتوي الطماطم على نسبة عالية من فيتامين C الذي يعزز مناعة الجسم، كما أنها غنية بمضادات الأكسدة مثل “الليكوبين” الذي يساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب وبعض أنواع السرطان. كما تساهم في تحسين صحة الجلد وحمايته من الشيخوخة، وتساعد أيضًا في دعم صحة الجهاز الهضمي لاحتوائها على الألياف.



أضرار الطماطم:

رغم فوائدها، قد تسبب الطماطم بعض المشاكل لبعض الأشخاص، مثل زيادة الحموضة وحرقة المعدة خاصة عند من يعانون من ارتجاع المريء. كما قد تسبب الحساسية عند فئة قليلة، وقد تؤدي الإفراط في تناولها إلى تهيج القولون عند البعض.



الخلاصة:

الطماطم غذاء مفيد جدًا إذا تم تناولها باعتدال، لكن يجب الحذر عند الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في المعدة أو الحساسية.

