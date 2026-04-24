صحة

أقوى من الثمرة نفسها.. كيف تحولون قشر البرتقال إلى "درع" يحمي شرايينكم؟

Lebanon 24
24-04-2026 | 14:00
A-
A+
أقوى من الثمرة نفسها.. كيف تحولون قشر البرتقال إلى درع يحمي شرايينكم؟
أقوى من الثمرة نفسها.. كيف تحولون قشر البرتقال إلى درع يحمي شرايينكم؟
تعد قشور البرتقال مصدراً غنياً بالمركبات الحيوية التي تتجاوز في فوائدها أحياناً لب الثمرة نفسها، حيث تلعب دوراً هاماً في تعزيز صحة القلب والجهاز الهضمي بفضل محتواها العالي من الألياف ومضادات الأكسدة.

تحتوي القشور على مركبات "الفلافونويد" التي تساهم بفعالية في خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL) وتنظيم ضغط الدم. وتعمل هذه المواد كمضادات قوية للالتهابات، مما يساعد في حماية الشرايين من التصلب ويقلل من احتمالات الإصابة بالأمراض القلبية الوعائية.

وبفضل غناها بالألياف الغذائية، تساعد قشور البرتقال في تنظيم حركة الأمعاء والوقاية من الإمساك. كما تفرز زيوتها العطرية الطبيعية عناصر تساعد في تهدئة الجهاز الهضمي وتخفيف الانتفاخات، مما يعزز من كفاءة عملية الهضم وامتصاص العناصر الغذائية.

ويمكن الاستفادة من هذه الخصائص عبر تجفيف القشور وطحنها أو بشرها وإضافتها إلى المشروبات الساخنة والمأكولات. ويُشدد الخبراء على ضرورة غسل القشور بعناية فائقة قبل الاستخدام لضمان خلوها من أي ترسبات أو مواد كيميائية زراعية.
