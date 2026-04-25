تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

لماذا يجب تناول الشاي الأخضر؟ خبر لمن يواجه التوتر

Lebanon 24
25-04-2026 | 16:00
A-
A+
لماذا يجب تناول الشاي الأخضر؟ خبر لمن يواجه التوتر
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
يعتبر الشاي الأخضر من المشروبات المفضلة لدى الكثيرين خصوصاً أولئك الذين يعتمدون حمية غذائية.
 

وتشير دراسات حديثة وتقارير طبية إلى أن شرب الشاء مساءً قد يحمل فوائد صحية، لكن ضمن شروط محددة.
 

وفعلياً، يحتوي الشاي الأخضر على حمض L-theanine الذي يساعد على تهدئة الدماغ وتقليل التوتر، ما قد يدعم النوم بشكل غير مباشر . كذلك،  أظهرت دراسات أن الأنواع منخفضة الكافيين قد تحسّن جودة النوم عبر تقليل الإجهاد.
 

أيضاً، تكشف بعض الأبحاث أن تناول الشاي الأخضر مساءً قد ينعكس إيجاباً على الأداء الذهني في اليوم التالي، خاصة لدى كبار السن.
 

وبفضل مركبات الكاتيشين، يمكن أن يساعد الشاي الأخضر في تحسين التمثيل الغذائي وتنظيم سكر الدم، ما يساهم في إدارة الوزن حتى عند تناوله ليلاً.
 

أيضاً، فإن مضادات الأكسدة الموجودة في الشاي الأخضر تساهم في خفض مستويات التوتر، وهو عامل أساسي لنوم أفضل وصحة عامة متوازنة.
 

ولكن، في المقابل، تبرز سلسلة أمور أخرى تجعلكم تتجنبون تناول الشاي الأخضر مساء.. فما هي؟
 

في الواقع، يحتوي الشاي الأخضر على كمية معتدلة من الكافيين (حوالي 30–40 ملغ للكوب)، ما قد يسبب الأرق أو صعوبة النوم إذا شُرب قبل النوم مباشرة.
 

كذلك، فإن حساسية الكافيين تختلف من شخص لآخر، وقد يؤدي تناوله مساءً إلى زيادة اليقظة أو الاستيقاظ الليلي لدى البعض. (وكالات)
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24