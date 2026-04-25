تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
صحة

تحذير من تداعيات خطيرة على الصحة... هذا ما تفعله قلّة النوم بالجسم!

Lebanon 24
25-04-2026 | 09:03
A-
A+
تحذير من تداعيات خطيرة على الصحة... هذا ما تفعله قلّة النوم بالجسم!
تحذير من تداعيات خطيرة على الصحة... هذا ما تفعله قلّة النوم بالجسم! photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

حذّرت اختصاصية العلاج الفيزيائي والصحة التكاملية آنا نادال من أن قلة النوم لا تترك أثراً عابراً على الجسم، بل تحوّله إلى ما يشبه "مصنعاً للالتهاب"، في توصيف يعكس عمق التأثيرات التي يخلّفها السهر على الصحة.

ويشير اختصاصيون إلى أن البالغين الذين لا ينالون قسط النوم الموصى به، أو يعانون من تدنّي جودته، يواجهون تراجعاً في التركيز والذاكرة، إلى جانب تقلبات مزاجية قد تصل إلى العصبية والإرهاق المزمن.

وتوضح نادال أن للنوم دوراً أساسياً في تنظيم الأيض والشهية وبنية الجسم، حتى لدى الأشخاص الذين يلتزمون بحميات غذائية وبرامج رياضية صارمة.

وخلال الليل، يفرز الجسم هرمونات بنائية تساهم في ترميم الأنسجة وبناء العضلات، لكن اضطراب النوم يعرقل هذه العمليات، ما يؤدي إلى ارتفاع مستويات الالتهاب وصعوبة خسارة الدهون، فضلاً عن زيادة خطر الاضطرابات الأيضية.

ومن أبرز التداعيات المباشرة لليالي السيئة، بحسب نادال، اختلال إشارات الجوع والشبع، ما يدفع نحو استهلاك أكبر للسكريات. وتشرح: "بعد ليلة بلا نوم، ترتفع الرغبة في تناول الأطعمة الحلوة"، إذ يحاول الجسم تعويض نقص الطاقة بسرعة، ما يضع الشخص في حلقة مفرغة من التعب، واللجوء إلى السكر أو الكافيين، ثم نوم أسوأ.

كما تحذّر من الإفراط في المنبّهات، خصوصاً القهوة، التي يعتمد عليها كثيرون لمقاومة التعب، إذ إن زيادتها تنشّط الجهاز العصبي وترفع معدل ضربات القلب، ما يعرقل الوصول إلى نوم عميق.

وتختم نادال بالتأكيد على أن النوم لا يبدأ ليلاً، بل يتكوّن خلال النهار، عبر تبنّي عادات صحية تساعد على تهدئة الجسم وتحقيق راحة حقيقية بعيداً عن دوامة الإرهاق المستمر. (آرم نيوز) 

 
 
مواضيع ذات صلة
قلة النوم تؤثر على القلب والمناعة
lebanon 24
Lebanon24
26/04/2026 08:02:17 Lebanon 24 Lebanon 24
كيف يؤثر الحرمان من النوم على الجسم والعقل؟
lebanon 24
Lebanon24
26/04/2026 08:02:17 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس التركي: نؤيد دعوات إيقاف الحرب فورا لما لها من تداعيات خطيرة على العالم
lebanon 24
Lebanon24
26/04/2026 08:02:17 Lebanon 24 Lebanon 24
تنظيم النوم وأثره على الصحة
lebanon 24
Lebanon24
26/04/2026 08:02:17 Lebanon 24 Lebanon 24

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
23:00 | 2026-04-25
Lebanon24
16:00 | 2026-04-25
Lebanon24
14:00 | 2026-04-25
Lebanon24
07:08 | 2026-04-25
Lebanon24
03:00 | 2026-04-25
Lebanon24
00:51 | 2026-04-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24