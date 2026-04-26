صحة
قيلولة كبار السن قد تنذر بخطر الوفاة.. هذا ما كشفه العلماء
Lebanon 24
26-04-2026
|
12:25
A-
A+
photos
0
A+
A-
توصل فريق من الباحثين إلى أن القيلولة الأطول والأكثر تكراراً، وخاصة القيلولة الصباحية، ترتبط ارتباطاً وثيقاً بارتفاع معدلات الوفيات، مما يشير إلى أن تغير أنماط النوم يُعد علامة إنذار مبكرة على وجود تدهور عصبي أو تدهور في صحة القلب والأوعية الدموية، وفقاً لما نشره موقع Neuroscience News نقلاً عن دورية JAMA Network Open.
تابعت دراسة جديدة أجراها باحثون من مستشفى
ماساتشوستس
العام - بريغهام، ومركز راش الطبي الجامعي، 1338 من كبار السن لمدة تصل إلى 19 عاماً لتتبع عادات القيلولة ومعدلات الوفيات المرتبطة بها. ووجدوا أن القيلولة الأطول والأكثر تكراراً، وخاصةً القيلولة الصباحية، ترتبط بارتفاع معدلات الوفيات.
الإفراط في القيلولة
أوضحت الدكتورة تشينلو غاو، الباحثة الرئيسية في قسم التخدير بمستشفى ماساتشوستس العام بريغهام، والباحثة المنتسبة في قسم اضطرابات النوم والإيقاع الحيوي بكلية الطب، أن "الإفراط في القيلولة في مراحل لاحقة من العمر يرتبط بتدهور الأعصاب وأمراض القلب والأوعية الدموية، بل ويزيد من معدلات الإصابة بالأمراض. إلا أن العديد من هذه النتائج تعتمد على تقارير ذاتية عن عادات القيلولة، وتغفل معايير مثل توقيت هذه القيلولة ومدى انتظامها".
ولسد هذه
الفجوة
المعرفية، لجأ باحثون من مستشفى ماساتشوستس العام - بريغهام إلى بيانات مشروع راش للذاكرة والشيخوخة، الذي بدأ عام 1997 كدراسة جماعية تركز بشكل أساسي على الإدراك والتنكس العصبي لدى كبار السن في شمال إلينوي.
القيلولة الصباحية
وابتداءً من عام 2005، ارتدى المشاركون أجهزة مراقبة النشاط على المعصم لمدة 10 أيام لقياس بيانات الراحة والنشاط. استخرج الفريق أنماط النوم من بيانات الراحة والنشاط الشاملة ورسم خرائط لطول القيلولة وتكرارها ووقت حدوثها والتباين اليومي بينها.
وبحلول عام 2025، جُمعت بيانات على مدى 19 عاماً من 1338 مشاركاً. حلل الباحثون البيانات للبحث عن علاقات بين أنماط القيلولة عند التقييم الأولي ومعدل الوفيات لأي سبب خلال فترة متابعة امتدت 19 عاماً، ووجدوا أن القيلولة الأطول والأكثر تكراراً والقيلولة الصباحية جميعها مرتبطة بارتفاع معدل الوفيات.
زيادة خطر الوفاة
ارتبطت كل ساعة إضافية من القيلولة النهارية يومياً بزيادة خطر الوفاة بنحو 13%؛ وكل قيلولة إضافية يومياً مرتبطة بزيادة خطر الوفاة بنحو 7%؛ كما أن الأشخاص الذين ينامون قيلولة صباحية لديهم خطر وفاة أعلى بنسبة 30% مقارنةً بمن ينامون قيلولة مسائية. ولم ترتبط أنماط القيلولة غير المنتظمة بأي زيادة في خطر الوفاة.
مرض كامن أو حالة مزمنة
وقالت دكتورة غاو إنه "من المهم ملاحظة أن هذه علاقة ارتباط وليست علاقة سببية. فالقيلولة المفرطة غالباً ما تشير إلى وجود مرض كامن، أو حالات مزمنة، أو اضطرابات في النوم، أو خلل في الساعة البيولوجية".
وأضافت أنه "يمكن التوصية بتطبيق أجهزة تقييم القيلولة النهارية القابلة للارتداء للتنبؤ بالحالات الصحية ومنع المزيد من التدهور".
مواضيع ذات صلة
لمستخدمي اليد اليسرى... هذا آخر ما كشفه العلماء
Lebanon 24
لمستخدمي اليد اليسرى... هذا آخر ما كشفه العلماء
26/04/2026 22:46:35
26/04/2026 22:46:35
Lebanon 24
Lebanon 24
عادة صباحية بسيطة قد تغير حياتك.. اليكم ما كشفه العلماء
Lebanon 24
عادة صباحية بسيطة قد تغير حياتك.. اليكم ما كشفه العلماء
26/04/2026 22:46:35
26/04/2026 22:46:35
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا يجب أن يأكل كبار السن؟
Lebanon 24
ماذا يجب أن يأكل كبار السن؟
26/04/2026 22:46:35
26/04/2026 22:46:35
Lebanon 24
Lebanon 24
مدير الطاقة الدولية يدق ناقوس الخطر: العالم قد يواجه أسوأ أزمة طاقة منذ عقود
Lebanon 24
مدير الطاقة الدولية يدق ناقوس الخطر: العالم قد يواجه أسوأ أزمة طاقة منذ عقود
26/04/2026 22:46:35
26/04/2026 22:46:35
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
ما هي العلامات التي تنذر بتجفاف الجسم؟
Lebanon 24
ما هي العلامات التي تنذر بتجفاف الجسم؟
10:08 | 2026-04-26
26/04/2026 10:08:13
Lebanon 24
Lebanon 24
أطعمة ومشروبات تدمر فعالية الأدوية.. ما هي؟
Lebanon 24
أطعمة ومشروبات تدمر فعالية الأدوية.. ما هي؟
07:46 | 2026-04-26
26/04/2026 07:46:56
Lebanon 24
Lebanon 24
لماذا يجب تناول 3 حبات تمر يومياً فقط؟
Lebanon 24
لماذا يجب تناول 3 حبات تمر يومياً فقط؟
05:00 | 2026-04-26
26/04/2026 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وجبة الموز والعسل.. مثالية وخفيفة وهذا ما تقدمه للجسم
Lebanon 24
وجبة الموز والعسل.. مثالية وخفيفة وهذا ما تقدمه للجسم
02:00 | 2026-04-26
26/04/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
يحتوي على البروتين.. ما هي فوائد الحليب الخالي من اللاكتوز؟
Lebanon 24
يحتوي على البروتين.. ما هي فوائد الحليب الخالي من اللاكتوز؟
23:00 | 2026-04-25
25/04/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
بيان توضيحي من آل معوض.. هذا ما جاء فيه
Lebanon 24
بيان توضيحي من آل معوض.. هذا ما جاء فيه
12:43 | 2026-04-26
26/04/2026 12:43:11
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما قد يفعله "حزب الله" داخلياً.. سيناريوهات عديدة!
Lebanon 24
هذا ما قد يفعله "حزب الله" داخلياً.. سيناريوهات عديدة!
16:00 | 2026-04-25
25/04/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"إسرائيل في أسوأ وضع".. هكذا تحدثت صحيفة عن لبنان
Lebanon 24
"إسرائيل في أسوأ وضع".. هكذا تحدثت صحيفة عن لبنان
16:55 | 2026-04-25
25/04/2026 04:55:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حصلت قبل 26 عاماً.. "خطيئة" كلّفت لبنان 3 حروب
Lebanon 24
حصلت قبل 26 عاماً.. "خطيئة" كلّفت لبنان 3 حروب
11:00 | 2026-04-26
26/04/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
النزوح يتجدّد بعد تهديدات إسرائيلية.. قصف جنوباً وهذه آخر المستجدات
Lebanon 24
النزوح يتجدّد بعد تهديدات إسرائيلية.. قصف جنوباً وهذه آخر المستجدات
16:44 | 2026-04-25
25/04/2026 04:44:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في صحة
10:08 | 2026-04-26
ما هي العلامات التي تنذر بتجفاف الجسم؟
07:46 | 2026-04-26
أطعمة ومشروبات تدمر فعالية الأدوية.. ما هي؟
05:00 | 2026-04-26
لماذا يجب تناول 3 حبات تمر يومياً فقط؟
02:00 | 2026-04-26
وجبة الموز والعسل.. مثالية وخفيفة وهذا ما تقدمه للجسم
23:00 | 2026-04-25
يحتوي على البروتين.. ما هي فوائد الحليب الخالي من اللاكتوز؟
16:00 | 2026-04-25
لماذا يجب تناول الشاي الأخضر؟ خبر لمن يواجه التوتر
فيديو
"ولعت" بين زوجة وطليقة فنان شهير .. والكشف عن تفاصيل مالية وإنسانية مؤلمة (فيديو)
Lebanon 24
"ولعت" بين زوجة وطليقة فنان شهير .. والكشف عن تفاصيل مالية وإنسانية مؤلمة (فيديو)
03:57 | 2026-04-24
26/04/2026 22:46:35
Lebanon 24
Lebanon 24
سلاف فواخرجي تُثير الجدل بوصلة رقص مع هذا الفنان (فيديو)
Lebanon 24
سلاف فواخرجي تُثير الجدل بوصلة رقص مع هذا الفنان (فيديو)
04:50 | 2026-04-22
26/04/2026 22:46:35
Lebanon 24
Lebanon 24
انهارت خلال التشييع.. منة شلبي تودع والدها إلى مثواه الأخير (فيديو)
Lebanon 24
انهارت خلال التشييع.. منة شلبي تودع والدها إلى مثواه الأخير (فيديو)
02:37 | 2026-04-21
26/04/2026 22:46:35
Lebanon 24
Lebanon 24
