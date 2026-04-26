تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
18
o
بيروت
18
o
طرابلس
18
o
صور
19
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
17
o
النبطية
13
o
زحلة
12
o
بعلبك
2
o
بشري
14
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
صحة
هل يسبب غسول الفم أمراض القلب؟
Lebanon 24
26-04-2026
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي مقاطع تدعي أن غسول الفم يرفع ضغط
الدم
ويلحق الضرر بصحة القلب، استناداً إلى فكرة أن هذه المنتجات تقضي على بكتيريا "جيدة" في الفم تلعب دوراً محورياً في الجهاز القلبي الوعائي، لكن قبل أن تُلقي غسولك في
سلة المهملات
، ثمة تفاصيل جوهرية تستحق القراءة.
الفم ليس مجرد تجويف
يحتضن الفم مجتمعاً متنوعاً من البكتيريا يشكل ما يُعرف بالميكروبيوم الفموي، وهو نظام دقيق يحول دون تكاثر الكائنات الضارة ويدعم وظائف أيضية أساسية.
من أبرز مهام هذه البكتيريا تحويل النترات الواردة من الغذاء، كالخضراوات الورقية، إلى نيتريت، يحوله الجسم بدوره إلى أكسيد النيتريك، وهو مركب يُنظم ضغط الدم ويدعم وظائف الدماغ والعضلات عبر ما يُعرف بمسار النترات-النيتريت-أكسيد النيتريك.
ماذا تقول الدراسات فعلاً؟
أجرت دراسات عدة تجارب على مجموعات صغيرة، وتوصلت إلى نتائج لافتة:
دراسة على 19 متطوعاً أظهرت أن استخدام غسول الكلوروهيكسيدين لمدة 7 أيام رفع ضغط الدم قليلاً وخفض مستويات النيتريت.
دراسة تدخلية على 27 بالغاً سليماً وجدت أن الغرغرة بمحلول الكلوروهيكسيدين بنسبة 0.12% مرتين يومياً لأسبوع واحد رفعت ضغط الدم بشكل ملحوظ.
تجربة على 15 مريضاً بارتفاع ضغط الدم أبدت أن 3 أيام من الاستخدام زادت الضغط المرتفع أصلاً.
غير أن التفصيل المهم الغائب عن معظم مقاطع التواصل هو أن كل هذه الدراسات استخدمت الكلوروهيكسيدين، وهو مطهر قوي لا يُوصى به إلا للاستخدام قصير الأمد في حالات أمراض اللثة أو بعد التدخلات الجراحية.
هذا المطهّر يخرب البكتيريا الفموية بفاعلية عالية، وهو ما يجعله أداة مثالية للباحثين، لكنه لا يعكس بالضرورة ما يفعله غسول الفم الخفيف المعتاد.
كشفت تجربة أجريت على 12 بالغاً سليماً باستخدام 3 أنواع من الغسولات أن الماء والغسول الخفيف الخالي من المكونات القاسية حافظا على التحويل الطبيعي للنترات إلى نيتريت، في حين أعاق غسول السيتيلبيريدينيوم كلوريد هذا التحويل جزئياً، وأوقفه الكلوروهيكسيدين شبه كلي، بحسب "sciencealert".
أما على المدى البعيد، فقد تابعت دراسة على 354 بالغاً على مدى قرابة 19 عاماً، وخلصت إلى أن النظافة الفموية المنتظمة، كالتفريش والخيط الطبي، ارتبطت بانخفاض خطر الوفاة القلبية الوعائية، في حين لم يُثبت استخدام الغسول بأنواعه المختلفة تأثيراً يذكر على هذه النتائج.
Advertisement
Advertisement
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24