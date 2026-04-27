صحة

خطوات بسيطة من البيت.. عادات يومية منخفضة الكلفة قد تعزز صحتك

Lebanon 24
27-04-2026 | 00:59
خطوات بسيطة من البيت.. عادات يومية منخفضة الكلفة قد تعزز صحتك
أفاد تقرير نشره موقع Verywell Health بأن تحسين نمط الحياة لا يحتاج دائماً إلى مكملات باهظة الثمن أو أدوات صحية متطورة، إذ يمكن لبعض العادات البسيطة والمتاحة في المنزل أن تقدم فوائد ملموسة للجسم والنفس من دون كلفة تُذكر.

وبحسب التقرير، فإن قضاء وقت قصير على العشب أو في الطبيعة قد يساعد على الاسترخاء وخفض التوتر، إذ أظهرت إحدى الدراسات أن لمس العشب الحقيقي لمدة 10 دقائق ارتبط بزيادة الشعور بالهدوء وانخفاض ضغط الدم مقارنة بملامسة العشب الصناعي. كما أشار التقرير إلى أن التعرض المبكر لأشعة الشمس صباحاً قد يسهم في ضبط الساعة البيولوجية وتحسين جودة النوم ليلاً، عبر مساعدة الجسم على التمييز بين وقت اليقظة ووقت الراحة.

ولفت التقرير أيضاً إلى بعض الممارسات المنزلية الرائجة، مثل التفريش الجاف للجسم قبل الاستحمام، والتي يُعتقد أنها تساعد في تنشيط حركة السوائل اللمفاوية وتقشير الجلد، إضافة إلى تقنية تبريد الوجه بالماء المثلج التي تمنح شعوراً سريعاً بالانتعاش وقد تساعد في تخفيف الانتفاخ والاحمرار، شرط عدم المبالغة في البرودة لتجنب تهيج البشرة.

وفي الجانب الغذائي، أوضح التقرير أن شاي الشمر يُستخدم منذ قرون كوسيلة منزلية لتخفيف النفخة، مع وجود معطيات تشير إلى دوره في تحسين حركة المعدة والجهاز الهضمي. كما أن تناول حبتين من الكيوي يومياً قد يساعد في التخفيف من الإمساك والانتفاخ وعدم الارتياح البطني، ما يجعله خياراً بسيطاً لدعم الهضم.

أما على الصعيد النفسي، فذكر التقرير أن ترتيب المنزل والتنظيف لفترة قصيرة قد ينعكسان إيجاباً على الصفاء الذهني، لأن الفوضى المحيطة قد تزيد الشعور بالضغط والقلق. كذلك شدد على أهمية الالتزام بموعد نوم ثابت، مشيراً إلى أن الانتظام في وقت النوم لا يفيد الراحة فقط، بل قد يرتبط أيضاً بانخفاض خطر بعض المشكلات القلبية مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

وختم التقرير بالإشارة إلى أن الخيارات الصحية الميسورة لا تقتصر على العادات اليومية فقط، بل تشمل أيضاً اختيار الخضار والفواكه المجمّدة كبديل اقتصادي يحافظ على القيمة الغذائية ويدعم صحة الأمعاء والقلب، في وقت ترتفع فيه كلفة المنتجات الطازجة. وبذلك، تبدو العناية بالصحة أقرب إلى خطوات يومية صغيرة ومستدامة، لا إلى إنفاق كبير أو حلول معقدة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"عادة صباحية بسيطة" قد تعزز المزاج وتمنح طاقة إيجابية طوال اليوم
lebanon 24
Lebanon24
27/04/2026 11:59:15 Lebanon 24 Lebanon 24
عادات يومية تبدو بسيطة لكنها قد تهدد الصحة على المدى الطويل… تجنّبها!
lebanon 24
Lebanon24
27/04/2026 11:59:15 Lebanon 24 Lebanon 24
عادة بسيطة قد تطيل العمر.. دراسة تكشف
lebanon 24
Lebanon24
27/04/2026 11:59:15 Lebanon 24 Lebanon 24
3 عادات يومية تُضعف الجسم تدريجياً وتؤثر على الصحة العامة!
lebanon 24
Lebanon24
27/04/2026 11:59:15 Lebanon 24 Lebanon 24

أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
04:35 | 2026-04-27
Lebanon24
01:04 | 2026-04-27
Lebanon24
23:00 | 2026-04-26
Lebanon24
12:25 | 2026-04-26
Lebanon24
10:08 | 2026-04-26
Lebanon24
07:46 | 2026-04-26
