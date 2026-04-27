تمرين وأنت جالس.. حركة بسيطة قد تحدّ من ارتفاع السكر بعد الأكل

أفاد موقع Verywell Health عن أن الارتفاع المؤقت في مستوى السكر في بعد تناول الطعام يُعد أمراً طبيعياً، إلا أن بعض الخطوات البسيطة قد تساعد في الحد من التقلبات الحادة، بينها تمرين يمكن القيام به من دون مغادرة الطاولة، وهو رفع ربلة الساق أثناء الجلوس أو ما يُعرف بـsoleus push-ups.



وبحسب التقرير، فإن هذا التمرين يستهدف عضلة النعلية في الساق، وهي من العضلات القادرة على استخدام الغلوكوز الموجود في مجرى الدم بكفاءة، ما يجعلها مفيدة في دعم استقرار السكر بعد الوجبات.



وأشار التقرير إلى أن دراسة نُشرت عام 2025 أظهرت أن قطع فترات الجلوس الطويلة عبر أداء هذا التمرين لمدة 3 دقائق كل 30 دقيقة يمكن أن يخفض استجابة الإنسولين بنسبة 26 في المئة. كما بيّنت الدراسة نفسها أن هذا التمرين، إلى جانب أنشطة مقاومة غير معتمدة على حمل الوزن وتمارين التمدد، قد يساعد بشكل ملحوظ في تحسين تنظيم الغلوكوز، وحساسية الإنسولين، ووظائف الأوعية الدموية لدى الأشخاص الذين لا يستطيعون ممارسة التمارين التقليدية.



ونقل التقرير عن اختصاصية العلاج الفيزيائي آشلي كاتزنباك قولها إن نتائج الدراسة لافتة، لأن الاعتقاد السائد سابقاً كان أن المشي ضروري لضبط سكر الدم بعد الوجبات، بينما أظهرت المعطيات أن تدخلاً بسيطاً يمكن تنفيذه أثناء الجلوس قد يكون كافياً لتحقيق هذا الهدف.



كما استعرض التقرير دراسة صغيرة أُجريت عام 2022، تناول خلالها المشاركون مشروباً غنياً بالغلوكوز، ثم مارسوا تمرين رفع ربلة الساق لفترات طويلة بلغ مجموعها 270 دقيقة، مع فواصل خمول لا تتجاوز 4 دقائق. وأظهرت النتائج أن ارتفاعات السكر تراجعت بنحو 52 في المئة مقارنة بالجلوس فقط خلال فترة الرصد البالغة 180 دقيقة، مع فارق متوسط وصل إلى 19 ملغ/ديسيلتر في تركيز الغلوكوز ظهر بعد 30 دقيقة فقط، على أن التأثير بدا تدريجياً وتراكمياً .



وبحسب التقرير، أوضحت الأستاذة المشاركة في علوم الحركة والتغذية بجامعة نيفادا في لاس سارا روزنكرانز أن عضلة النعلية تتميز بقدرتها العالية على العمل لفترات طويلة وبشدة منخفضة، كما أنها تعتمد بدرجة أقل على مخزون الغليكوجين مقارنة بعضلات أخرى، ما يسمح لها باستخدام الغلوكوز بشكل مستمر حتى مع مجهود بسيط.



وأضاف التقرير أن هذه الخصائص تفسر الارتباط بين عضلة الساق وتنظيم السكر في الدم، إذ إن تنشيطها يساعد تدريجياً على سحب الغلوكوز من الدموية، وبالتالي التخفيف من ارتفاعاته بعد الطعام.



وفي ما يتعلق بعدد التكرارات المطلوبة، لفت التقرير إلى أنه لا يوجد رقم دقيق محسوم، لأن الدراسات لا تتحدث عن تكرارات منفصلة بقدر ما تصف انقباضات مستمرة على مدى زمني معين. لكنه أشار في المقابل إلى أن المشي بعد الوجبات لا يزال مدروساً بشكل أوسع، إذ تظهر الأبحاث أن المشي لمدة 10 إلى 15 دقيقة بعد نحو 15 دقيقة من تناول الطعام قد يخفض ذروة الغلوكوز بنحو 10 إلى 30 ملغ/ديسيلتر، فيما أظهرت إحدى دراسات عام 2023 فارقاً بلغ 27 ملغ/ديسيلتر، بل إن بعض الأدلة تشير إلى أن دقيقتين فقط من المشي قد تكونان مفيدتين.



وخلص التقرير إلى أن رفع ربلة الساق أثناء الجلوس قد يكون خياراً عملياً لتخفيف ارتفاع السكر بعد الوجبات، وخصوصاً لدى الأشخاص المقيّدين بالجلوس، إلا أن أي حركة بعد الطعام تبقى مفيدة، مع بقاء المشي أو استخدام مجموعات عضلية أكبر أكثر فاعلية على الأرجح من حيث الفائدة العامة وتحسين مؤشرات صحية أخرى.

