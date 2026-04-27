تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تمرين وأنت جالس.. حركة بسيطة قد تحدّ من ارتفاع السكر بعد الأكل

Lebanon 24
27-04-2026 | 01:04
A-
A+
تمرين وأنت جالس.. حركة بسيطة قد تحدّ من ارتفاع السكر بعد الأكل
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أفاد موقع Verywell Health عن أن الارتفاع المؤقت في مستوى السكر في الدم بعد تناول الطعام يُعد أمراً طبيعياً، إلا أن بعض الخطوات البسيطة قد تساعد في الحد من التقلبات الحادة، بينها تمرين يمكن القيام به من دون مغادرة الطاولة، وهو رفع ربلة الساق أثناء الجلوس أو ما يُعرف بـsoleus push-ups.

وبحسب التقرير، فإن هذا التمرين يستهدف عضلة النعلية في الساق، وهي من العضلات القادرة على استخدام الغلوكوز الموجود في مجرى الدم بكفاءة، ما يجعلها مفيدة في دعم استقرار السكر بعد الوجبات.

وأشار التقرير إلى أن دراسة نُشرت عام 2025 أظهرت أن قطع فترات الجلوس الطويلة عبر أداء هذا التمرين لمدة 3 دقائق كل 30 دقيقة يمكن أن يخفض استجابة الإنسولين بنسبة 26 في المئة. كما بيّنت الدراسة نفسها أن هذا التمرين، إلى جانب أنشطة مقاومة غير معتمدة على حمل الوزن وتمارين التمدد، قد يساعد بشكل ملحوظ في تحسين تنظيم الغلوكوز، وحساسية الإنسولين، ووظائف الأوعية الدموية لدى الأشخاص الذين لا يستطيعون ممارسة التمارين التقليدية.

ونقل التقرير عن اختصاصية العلاج الفيزيائي آشلي كاتزنباك قولها إن نتائج الدراسة لافتة، لأن الاعتقاد السائد سابقاً كان أن المشي ضروري لضبط سكر الدم بعد الوجبات، بينما أظهرت المعطيات أن تدخلاً بسيطاً يمكن تنفيذه أثناء الجلوس قد يكون كافياً لتحقيق هذا الهدف.

كما استعرض التقرير دراسة صغيرة أُجريت عام 2022، تناول خلالها المشاركون مشروباً غنياً بالغلوكوز، ثم مارسوا تمرين رفع ربلة الساق لفترات طويلة بلغ مجموعها 270 دقيقة، مع فواصل خمول لا تتجاوز 4 دقائق. وأظهرت النتائج أن ارتفاعات السكر تراجعت بنحو 52 في المئة مقارنة بالجلوس فقط خلال فترة الرصد البالغة 180 دقيقة، مع فارق متوسط وصل إلى 19 ملغ/ديسيلتر في تركيز الغلوكوز ظهر بعد 30 دقيقة فقط، على أن التأثير بدا تدريجياً وتراكمياً مع مرور الوقت.

وبحسب التقرير، أوضحت الأستاذة المشاركة في علوم الحركة والتغذية بجامعة نيفادا في لاس فيغاس سارا روزنكرانز أن عضلة النعلية تتميز بقدرتها العالية على العمل لفترات طويلة وبشدة منخفضة، كما أنها تعتمد بدرجة أقل على مخزون الغليكوجين مقارنة بعضلات أخرى، ما يسمح لها باستخدام الغلوكوز بشكل مستمر حتى مع مجهود بسيط.

وأضاف التقرير أن هذه الخصائص تفسر الارتباط بين عضلة الساق وتنظيم السكر في الدم، إذ إن تنشيطها يساعد تدريجياً على سحب الغلوكوز من الدورة الدموية، وبالتالي التخفيف من ارتفاعاته بعد الطعام.

وفي ما يتعلق بعدد التكرارات المطلوبة، لفت التقرير إلى أنه لا يوجد رقم دقيق محسوم، لأن الدراسات لا تتحدث عن تكرارات منفصلة بقدر ما تصف انقباضات مستمرة على مدى زمني معين. لكنه أشار في المقابل إلى أن المشي بعد الوجبات لا يزال مدروساً بشكل أوسع، إذ تظهر الأبحاث أن المشي لمدة 10 إلى 15 دقيقة بعد نحو 15 دقيقة من تناول الطعام قد يخفض ذروة الغلوكوز بنحو 10 إلى 30 ملغ/ديسيلتر، فيما أظهرت إحدى دراسات عام 2023 فارقاً بلغ 27 ملغ/ديسيلتر، بل إن بعض الأدلة تشير إلى أن دقيقتين فقط من المشي قد تكونان مفيدتين.

وخلص التقرير إلى أن رفع ربلة الساق أثناء الجلوس قد يكون خياراً عملياً لتخفيف ارتفاع السكر بعد الوجبات، وخصوصاً لدى الأشخاص المقيّدين بالجلوس، إلا أن أي حركة بعد الطعام تبقى مفيدة، مع بقاء المشي أو استخدام مجموعات عضلية أكبر أكثر فاعلية على الأرجح من حيث الفائدة العامة وتحسين مؤشرات صحية أخرى. 
Advertisement
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24