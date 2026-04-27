Advertisement

صحة

ليست السبانخ وحدها.. 9 أطعمة غنية بمضادات الأكسدة قد تتفوّق عليها

Lebanon 24
27-04-2026 | 04:35
A-
A+
ليست السبانخ وحدها.. 9 أطعمة غنية بمضادات الأكسدة قد تتفوّق عليها
ليست السبانخ وحدها.. 9 أطعمة غنية بمضادات الأكسدة قد تتفوّق عليها photos 0
ذكر موقع Health أن السبانخ، رغم شهرتها الكبيرة كمصدر مهم لمضادات الأكسدة، ليست وحدها في هذه الفئة، إذ توجد أطعمة أخرى قد توازيها أو حتى تتفوق عليها في بعض أنواع المركبات المضادة للأكسدة، وفق ما أوضحته اختصاصية التغذية إيرين بالينسكي-وايد.

وبحسب التقرير، فإن التفاح يُعد من الخيارات الغنية بمضادات الأكسدة، ولا سيما الفلافونويدات والأحماض الفينولية، كما يحتوي على مركب قد يدعم صحة الكبد، إلى جانب كونه مصدراً جيداً للألياف. كذلك تبرز التوتيات، خصوصاً الداكنة اللون مثل التوت الأزرق، لاحتوائها على فيتامين C والأنثوسيانينات ومركبات فلافونويدية ترتبط بفوائد محتملة على الأوعية الدموية والوظائف الذهنية.

وأشار التقرير أيضاً إلى أن البرقوق المجفف يحتوي على نسبة مرتفعة من البوليفينولات، مع معطيات ترجّح دوره في خفض الإجهاد التأكسدي ومؤشرات الالتهاب، خصوصاً لدى النساء بعد انقطاع الطمث. كما تُعد الأرضي شوكي أو الخرشوف من الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة، ولا سيما حمض الكلوروجينيك، الذي ارتبط بانخفاض خطر السكري وتحسن مستويات الكوليسترول وتراجع الالتهاب، فضلاً عن محتواه العالي من الألياف.

وأضاف التقرير أن الكرنب الأجعد (Kale) يستحق مكانته كأحد “الأطعمة الخارقة” بفضل احتوائه على الفلافونويدات والبوليفينولات إلى جانب مجموعة كبيرة من الفيتامينات والمعادن. كما لفت إلى أن الفستق، رغم أنه لا يُعرف على نطاق واسع بهذا الجانب، يحتوي على مضادات أكسدة مهمة، بينها اللوتين الداعم لصحة العين، بالإضافة إلى فيتامين B6 والثيامين والنحاس والبوتاسيوم.

أما الجوز، فيحتوي على مركبات مضادة للأكسدة مثل التوكوفيرولات والبوليفينولات، إلى جانب عناصر غذائية أخرى مثل المغنيسيوم والبوتاسيوم والحديد والكالسيوم وفيتامينات B. كذلك فإن بذور دوار الشمس تُعد غنية بشكل خاص بفيتامين E، وهو مضاد أكسدة ذائب في الدهون يساعد على حماية الخلايا من الضرر، إضافة إلى احتوائها على السيلينيوم والدهون غير المشبعة والبروتين والألياف.

وختم التقرير بالإشارة إلى الكاكاو بوصفه واحداً من الأطعمة المليئة بالفلافانولات، وهي مركبات قد تساعد على تحسين تدفق الدم والأوكسجين إلى الدماغ، وقد تدعم القدرات الذهنية وصحة الخلايا العصبية عند تناوله بانتظام.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
أطعمة تتفوّق على الحليب.. مصادر غنية بالكالسيوم قد لا تخطر على البال
lebanon 24
Lebanon24
27/04/2026 15:19:42 Lebanon 24 Lebanon 24
أطعمة غنية بالدهون الصحية.. تعرفوا على ابرزها
lebanon 24
Lebanon24
27/04/2026 15:19:42 Lebanon 24 Lebanon 24
غني بالبوتاسيوم ومضادات الأكسدة.. وفوائد الفطر تتجاوز مجرد الطعم
lebanon 24
Lebanon24
27/04/2026 15:19:42 Lebanon 24 Lebanon 24
أطعمة طبيعية تتفوق على البروتين في دعم العضلات.. اليكم ابرزها
lebanon 24
Lebanon24
27/04/2026 15:19:42 Lebanon 24 Lebanon 24

أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
07:55 | 2026-04-27
Lebanon24
04:56 | 2026-04-27
Lebanon24
01:04 | 2026-04-27
Lebanon24
00:59 | 2026-04-27
Lebanon24
23:00 | 2026-04-26
Lebanon24
12:25 | 2026-04-26
