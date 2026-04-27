دراسة تحذر: التلوث الكيميائي يهدد خصوبة البشر والحيوانات عالمياً

كشف تقرير بيئي حديث عن حقائق "مرعبة" تتعلق بتأثير التلوث الكيميائي على خصوبة البشر والحيوانات، محذراً من أن الاصطناعية التي تتسرب إلى البيئة والغذاء باتت تهدد استمرارية الأنواع بنسب غير مسبوقة.



وأشار التقرير إلى أن المواد المعروفة باسم "مسببات الاضطراب الهرموني" والموجودة في البلاستيك، والمبيدات الحشرية، والمواد الصناعية، تؤدي إلى تراجع حاد في جودة الحيوانات المنوية ومعدلات التبويض.

ولا يقتصر الخطر على الإنسان فحسب، بل يمتد ليشمل الحياة البرية، حيث رصد العلماء تشوهات خلقية وانخفاضاً في قدرة الحيوانات على التكاثر، مما يضع أمام تحدٍ وجودي يتطلب تحركاً دولياً عاجلاً للحد من استخدام هذه السموم الكيميائية.