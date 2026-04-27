بـصفر تكلفة.. حيل بسيطة تغير جودة حياتك وتغنيك عن المصاريف الباهظة

كشف تقرير صحي عن مجموعة من الحيل البسيطة وغير المكلفة التي تساهم في تحسين جودة الحياة والحفاظ على الصحة البدنية والنفسية، دون الحاجة لإنفاق مبالغ مالية كبيرة على الأندية الرياضية أو المكملات الغذائية الباهظة.



وتصدرت هذه الحيل العودة إلى العادات الطبيعية، مثل ممارسة رياضة المشي السريع يومياً، والالتزام بجدول نوم منتظم، وشرب كميات وافرة من الماء لتعزيز عملية الأيض.

كما شدد التقرير على أهمية "التنفس العميق" والحد من وقت التعرض للشاشات قبل النوم لتقليل مستويات التوتر، بالإضافة إلى الاعتماد على الوجبات المنزلية المحضرة من مكونات طبيعية بسيطة، معتبراً أن الاستمرارية في هذه السلوكيات هي المفتاح الحقيقي لحياة صحية مديدة.



