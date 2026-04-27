صحة
دواء شائع للحساسية يضاهي الفياغرا في تأثيره الجنسي.. ما هو؟
Lebanon 24
27-04-2026
|
10:55
وجد باحثون أن دواء شائعا يُستخدم لعلاج حمى القش قد يحمل تأثيرا غير متوقع على الحياة الجنسية لدى بعض المستخدمين.
فقد أفاد عدد من الأشخاص الذين يتناولون نوعا من مضادات الهيستامين، ويُستخدم أيضا لعلاج الأرق، بأن هذا الدواء كان له تأثير ملحوظ على الرغبة الجنسية لديهم، وصل في بعض الحالات إلى مستوى قورن بأدوية مثل الفياغرا.
وتظهر النتائج أن هذه الأدوية المتاحة دون وصفة طبية، والتي يستخدمها الملايين حول العالم، قد ترتبط بزيادة في الإثارة الجنسية والحساسية والمتعة لدى فئة من المستخدمين. وقال أحد المشاركين في الدراسة إن التأثير كان قويا لدرجة أنه شعر بإرهاق جسدي ونفسي.
ويتمحور الدواء المعني حول "ديفينهيدرامين هيدروكلوريد" (DPH)، وهو مضاد هيستامين يُستخدم عادة لعلاج أعراض الحساسية، كما يدخل في تركيبة أدوية معروفة مثل "نايتول أوريجينال" و"
بوتس
سليب إيز" و"هيسترجان"، ويُستعمل أيضا في علاج لدغات الحشرات والأكزيما.
وتعد هذه النتائج مفاجئة، إذ إن هذا الدواء يرتبط عادة بآثار جانبية مثل النعاس أو ضعف الانتصاب، وليس بزيادة الرغبة الجنسية. إلا أن الباحثين وجدوا أنه قد يساهم في بعض الحالات في تسهيل الإثارة الجنسية وزيادة الحساسية والمتعة عند الوصول إلى النشوة.
ولا يزال السبب وراء اختلاف تأثيره من شخص لآخر غير واضح، لكن إحدى الفرضيات تشير إلى أن طريقة استقلاب الجسم للدواء قد تلعب دورا، حيث يمكن أن يتحول تأثيره من مهدئ إلى منشط لدى بعض الأشخاص. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
في بريطانيا.. سحب دواء شائع
Lebanon 24
في بريطانيا.. سحب دواء شائع
27/04/2026 22:39:47
27/04/2026 22:39:47
Lebanon 24
Lebanon 24
فائدة طبية جديدة للفياغرا.. ما هي؟
Lebanon 24
فائدة طبية جديدة للفياغرا.. ما هي؟
27/04/2026 22:39:47
27/04/2026 22:39:47
Lebanon 24
Lebanon 24
فيتامين شائع قد يُقلل تراكم بروتينات الزهايمر في الدماغ.. ما هو؟
Lebanon 24
فيتامين شائع قد يُقلل تراكم بروتينات الزهايمر في الدماغ.. ما هو؟
27/04/2026 22:39:47
27/04/2026 22:39:47
Lebanon 24
Lebanon 24
أطعمة ومشروبات تدمر فعالية الأدوية.. ما هي؟
Lebanon 24
أطعمة ومشروبات تدمر فعالية الأدوية.. ما هي؟
27/04/2026 22:39:47
27/04/2026 22:39:47
Lebanon 24
Lebanon 24
روسيا اليوم
ريجينا
روسيا
الملا
المعن
هيدرا
دمين
ساسي
قد يعجبك أيضاً
دراسة تحذر: التلوث الكيميائي يهدد خصوبة البشر والحيوانات عالمياً
Lebanon 24
دراسة تحذر: التلوث الكيميائي يهدد خصوبة البشر والحيوانات عالمياً
14:00 | 2026-04-27
27/04/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في بريطانيا.. سحب دواء شائع
Lebanon 24
في بريطانيا.. سحب دواء شائع
07:55 | 2026-04-27
27/04/2026 07:55:51
Lebanon 24
Lebanon 24
بدائل يومية سهلة.. 7 مشروبات غنية بالبروتين
Lebanon 24
بدائل يومية سهلة.. 7 مشروبات غنية بالبروتين
04:56 | 2026-04-27
27/04/2026 04:56:12
Lebanon 24
Lebanon 24
ليست السبانخ وحدها.. 9 أطعمة غنية بمضادات الأكسدة قد تتفوّق عليها
Lebanon 24
ليست السبانخ وحدها.. 9 أطعمة غنية بمضادات الأكسدة قد تتفوّق عليها
04:35 | 2026-04-27
27/04/2026 04:35:23
Lebanon 24
Lebanon 24
تمرين وأنت جالس.. حركة بسيطة قد تحدّ من ارتفاع السكر بعد الأكل
Lebanon 24
تمرين وأنت جالس.. حركة بسيطة قد تحدّ من ارتفاع السكر بعد الأكل
01:04 | 2026-04-27
27/04/2026 01:04:29
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
مصرف لبنان يعترض على الـ" 100 ألف دولار"لكل مودع
Lebanon 24
مصرف لبنان يعترض على الـ" 100 ألف دولار"لكل مودع
01:15 | 2026-04-27
27/04/2026 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"ضغوط لضرب بيروت".. ماذا كشفت صحيفة إسرائيلية؟
Lebanon 24
"ضغوط لضرب بيروت".. ماذا كشفت صحيفة إسرائيلية؟
11:30 | 2026-04-27
27/04/2026 11:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... مذكرة بإقفال كافة الإدارات والمؤسسات العامة
Lebanon 24
بالصورة... مذكرة بإقفال كافة الإدارات والمؤسسات العامة
05:54 | 2026-04-27
27/04/2026 05:54:24
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد مسيرة امتدت لـ25 عاماً... وفاة فنان عربيّ بشكلٍ مفاجىء
Lebanon 24
بعد مسيرة امتدت لـ25 عاماً... وفاة فنان عربيّ بشكلٍ مفاجىء
10:32 | 2026-04-27
27/04/2026 10:32:12
Lebanon 24
Lebanon 24
فنان عربيّ معروف جدّاً انفصل عن زوجته اللبنانيّة: "اضطرينا نترك للأسف"
Lebanon 24
فنان عربيّ معروف جدّاً انفصل عن زوجته اللبنانيّة: "اضطرينا نترك للأسف"
07:00 | 2026-04-27
27/04/2026 07:00:11
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في صحة
14:00 | 2026-04-27
دراسة تحذر: التلوث الكيميائي يهدد خصوبة البشر والحيوانات عالمياً
07:55 | 2026-04-27
في بريطانيا.. سحب دواء شائع
04:56 | 2026-04-27
بدائل يومية سهلة.. 7 مشروبات غنية بالبروتين
04:35 | 2026-04-27
ليست السبانخ وحدها.. 9 أطعمة غنية بمضادات الأكسدة قد تتفوّق عليها
01:04 | 2026-04-27
تمرين وأنت جالس.. حركة بسيطة قد تحدّ من ارتفاع السكر بعد الأكل
00:59 | 2026-04-27
خطوات بسيطة من البيت.. عادات يومية منخفضة الكلفة قد تعزز صحتك
فيديو
"ولعت" بين زوجة وطليقة فنان شهير .. والكشف عن تفاصيل مالية وإنسانية مؤلمة (فيديو)
Lebanon 24
"ولعت" بين زوجة وطليقة فنان شهير .. والكشف عن تفاصيل مالية وإنسانية مؤلمة (فيديو)
03:57 | 2026-04-24
27/04/2026 22:39:47
Lebanon 24
Lebanon 24
سلاف فواخرجي تُثير الجدل بوصلة رقص مع هذا الفنان (فيديو)
Lebanon 24
سلاف فواخرجي تُثير الجدل بوصلة رقص مع هذا الفنان (فيديو)
04:50 | 2026-04-22
27/04/2026 22:39:47
Lebanon 24
Lebanon 24
انهارت خلال التشييع.. منة شلبي تودع والدها إلى مثواه الأخير (فيديو)
Lebanon 24
انهارت خلال التشييع.. منة شلبي تودع والدها إلى مثواه الأخير (فيديو)
02:37 | 2026-04-21
27/04/2026 22:39:47
Lebanon 24
Lebanon 24
