صحة

عادات يومية للوقاية من مرض الكلى المزمن

Lebanon 24
28-04-2026 | 00:08
عادات يومية للوقاية من مرض الكلى المزمن
تُعدّ الكلى من الأعضاء الحيوية في جسم الإنسان، نظراً لدورها الأساسي في تنقية الدم من الفضلات والسوائل الزائدة، وتنظيم ضغط الدم، والحفاظ على توازن المعادن، إضافة إلى دعم صحة العظام وإنتاج خلايا الدم الحمراء. ومع ذلك، تشير بيانات المؤسسة الوطنية للكلى إلى أن أمراض الكلى تمثل تحدياً صحياً كبيراً، إذ يعاني نحو شخص من كل سبعة بالغين من مرض الكلى المزمن، في حين يجهل كثيرون إصابتهم بسبب غياب الأعراض في المراحل المبكرة.

ويمكن تقليل خطر الإصابة من خلال تبنّي عادات صحية يومية، أبرزها شرب كميات كافية من الماء، وتقليل استهلاك الملح، واتباع نظام غذائي متوازن غني بالخضراوات والفواكه، مع الحد من الأطعمة المصنّعة. كما تسهم ممارسة الرياضة بانتظام في تحسين الدورة الدموية والحفاظ على وزن صحي، فيما يُنصح بتجنّب الإفراط في استخدام المسكنات لما قد تسببه من أضرار على المدى الطويل.

ويؤكد مختصون أهمية ضبط مستويات السكر في الدم وضغط الدم، خصوصاً لدى المصابين بالأمراض المزمنة، باعتبارهما من أبرز العوامل المؤدية إلى تدهور وظائف الكلى.

وفي ظل تطوّر المرض بصمت في مراحله الأولى، تبرز أهمية الفحوص الدورية، التي تشمل قياس ضغط الدم، وتحليل البول للكشف عن البروتينات، وفحوص الدم لتقييم كفاءة الكلى. ويساعد التشخيص المبكر على الحد من المضاعفات وتفادي الوصول إلى مراحل متقدمة قد تتطلب الغسيل أو زراعة الكلى.

ويخلص الخبراء إلى أن الوقاية، عبر نمط حياة صحي والمتابعة الطبية المنتظمة، تظل خط الدفاع الأول للحفاظ على صحة الكلى والحد من مخاطر الأمراض المرتبطة بها.

مواضيع ذات صلة
عادات يومية قد تقصر العمر وتزيد خطر الأمراض المزمنة!
lebanon 24
Lebanon24
28/04/2026 08:50:34 Lebanon 24 Lebanon 24
خبراء يحذرون النساء من عادات يومية تستهلك الطاقة
lebanon 24
Lebanon24
28/04/2026 08:50:34 Lebanon 24 Lebanon 24
3 عادات يومية تُضعف الجسم تدريجياً وتؤثر على الصحة العامة!
lebanon 24
Lebanon24
28/04/2026 08:50:34 Lebanon 24 Lebanon 24
السمنة عند الأطفال.. عادات يومية تغيّر المستقبل الصحي
lebanon 24
Lebanon24
28/04/2026 08:50:34 Lebanon 24 Lebanon 24

أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
23:00 | 2026-04-27
Lebanon24
16:00 | 2026-04-27
Lebanon24
14:00 | 2026-04-27
Lebanon24
10:55 | 2026-04-27
Lebanon24
07:55 | 2026-04-27
Lebanon24
04:56 | 2026-04-27
