عوامل تساعد في إطالة العمر.. ما هي؟

عدد الروسي، بعض العوامل التي تساعد على تحسين الصحة وزيادة عمر الإنسان.

في مقابلة مع وكالة "نوفوستي" الروسية:"لا تقتصر زيادة العمر على تقدم الطب فحسب، بل تؤثر عليها العديد من العوامل والعادات الحياتية، مثل نمط الحياة اليومي، والمشاركة في النشاطات الرياضية والثقافية، وممارسة الرياضة، وغيرها. فعلى سبيل المثال، ممارسة التمارين الرياضية لمدة 40 دقيقة يوميا، تساعد على تحسين أكثر من 250 مؤشرا من المؤشرات الدموية التي يتم من خلالها تقييم الصحة ، حتى مع وجود قيم غير طبيعية لهذه المؤشرات".

وأضاف:"يتم في إنشاء مراكز طبية متخصصة لدعم صحة المواطنين والمساهمة في زيادة متوسط أعمارهم، وتساهم هذه المراكز في تشخيص المخاطر الصحية الكامنة لمختلف أنواع الأمراض، لكن كل شيء يعتمد على الشخص نفسه، وعلى طبيعية حياته اليومية، ورغبته في التمتع بصحة جيدة، والتزامه بالتوصيات الطبية.. تطوير المجال الطبي لزيادة متوسط عمر المواطنين أمر بالغ الأهمية في بلدنا، وينبغي على المواطنين فهم كيفية اتباع نمط حياة صحي والحفاظ على نشاطهم". (روسيا اليوم)