تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

تأثير خفي لتناول المانجو والأفوكادو معا.. دراسة تكشف

28-04-2026 | 10:30
A-
A+
تأثير خفي لتناول المانجو والأفوكادو معا.. دراسة تكشف
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كشفت دراسة حديثة أن تناول الأفوكادو والمانجو بانتظام يعزز وظائف الأوعية الدموية ويحمي صحة القلب.

وأوضحت الدراسة المنشورة في جمعية القلب الأميركية أن تناول حبة من الأفوكادو وكوب من المانجو يوميا لمدة 8 أسابيع يحسن مؤشرات وظيفة بطانة الأوعية الدموية واستجابتها لتدفق الدم.

وتوسعت الأوعية الدموية للمشاركين الذين تناولوا المانجو والأفوكادو بنسبة 1 بالمئة، وهو مقياس لقدرتها على الاسترخاء والتمدد.
 
وقال الباحث ماتيو لاندري إن زيادة 1 بالمئة مؤشر له أهمية سريرية، مضيفا أنه يرتبط بانخفاض الإصابة بأمراض القلب بنسبة 8 بالمئة، وفق ما نقله موقع "فيري ويل هيلث".
 
يحتوي المانجو والأفوكادو على عناصر غذائية مهمة مثل الألياف الغذائية والبوتاسيوم والمركبات النباتية وفيتامين "سي" والدهون الأحادية غير المشبعة.

وأكد لاندري أن هذه العناصر ترتبط بتقليل الإجهاد التأكسدي وتحسين وظيفة الأوعية الدموية، وتساعد الأوعية على إنتاج أكسيد النيتريك الذي يساعد على استرخاء الأوعية وتوسعها، ما يحسن تدفق الدم.

وقالت ستيفاني جونسون، أستاذة مساعدة في علوم التغذية السريرية والوقائية: "بدل النظر إلى كل غذاء على حدة، تُبرز هذه الدراسة احتمال وجود تأثير تآزري، أي أن الجمع بين الأطعمة يؤدي إلى استجابة فسيولوجية أقوى أو مختلفة مقارنة بتناولها منفردة في دعم صحة القلب".

وأضافت جونسون: "ما لا يزال غير واضح في هذه الدراسة هو ما إذا كان يجب تناول هذه الفواكه معا في نفس الوقت أو يكفي إدخالها ضمن النظام الغذائي خلال اليوم". (سكاي نيوز عربية) 
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24