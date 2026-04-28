أهمية تناول الخيار في النظام الغذائي اليومي

يُعدّ الخيار من الخضروات المفيدة التي يُنصح بإدخالها ضمن اليومي، لما يحتويه من نسبة عالية من الماء تساعد على ترطيب الجسم، خاصة في الأجواء الحارة. كما يتميّز بقلة سعراته الحرارية، ما يجعله خيارًا مناسبًا لمن يرغبون في الحفاظ على وزن صحي. ويساهم الخيار في دعم صحة الجهاز الهضمي وتحسين عمله، إضافة إلى احتوائه على عناصر غذائية ومضادات أكسدة مفيدة للجسم، وقد يساعد في الوقاية من بعض المشكلات مثل أمراض القلب.

