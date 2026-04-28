كيف تؤثر التغذية على نمو الأطفال الجسدي والعقلي؟

تُعدّ التغذية السليمة من أهم العوامل التي تؤثر على نمو الأطفال وصحتهم الجسدية والعقلية. فالغذاء المتوازن يزوّد الطفل بالعناصر الأساسية مثل البروتينات والفيتامينات والمعادن التي تساعد على بناء الجسم وتقوية العظام والعضلات.

كما تساهم التغذية الجيدة في تعزيز قدرة الطفل على التركيز والتعلّم، وتدعم نمو الدماغ بشكل صحي. وتلعب دورًا مهمًا في تقوية جهاز المناعة، مما يقلل من تعرض الطفل للأمراض مثل الإنفلونزا.

لذلك، من الضروري أن يحتوي غذاء الطفل على الخضار والفواكه والحبوب والبروتينات، مع تقليل السكريات والوجبات السريعة، لضمان نمو سليم وصحة أفضل على المدى .

