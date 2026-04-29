صحة
رغم محدودية الأدلة.. اليكم فوائد الاوريغانو
Lebanon 24
29-04-2026
|
02:00
يستخدم الأوريغانو على نطاق واسع كعشب عطري، لكن بعض الأبحاث تشير إلى أنه قد يحمل فوائد محتملة لصحة القلب، خاصة فيما يتعلق بضغط
الدم
.
وبحسب تقرير في موقع "Verywell Health"، فإن هذه التأثيرات ترتبط بخصائصه المضادة للأكسدة وقدرته على إرخاء الأوعية الدموية.
وتشير الدراسات إلى أن مركبين رئيسيين في الأوريغانو، وهما "كارفاكرول" و"ثيمول"، قد يساهمان في تقليل الإجهاد التأكسدي والالتهاب، وهما عاملان يرتبطان بتلف الأوعية الدموية وارتفاع ضغط الدم.
كما أظهرت بعض الأبحاث أن هذه المركبات تساعد على توسيع الأوعية، ما يحسن تدفق الدم ويخفف الضغط على القلب.
تأثيرات تمتد للكوليسترول
ولا يقتصر دور الأوريغانو على الأوعية فقط، إذ تشير البيانات إلى أنه قد يساعد أيضاً في خفض مستويات
الكوليسترول
الضار، ما يقلل من تراكم الدهون داخل الشرايين. وهذا بدوره يحد من تصلب الشرايين، وهو أحد الأسباب الرئيسية لارتفاع ضغط الدم.
وأظهرت دراسات أخرى أن الأوريغانو قد يؤثر على دخول الكالسيوم إلى خلايا العضلات الملساء في الأوعية الدموية، ما يساعد على تقليل انقباضها وتحسين مرونتها، وهذا التأثير قد يسهم في خفض مقاومة تدفق الدم داخل الجسم.
ورغم هذه الفوائد المحتملة، يؤكد الخبراء أن الأوريغانو لا يعد علاجاً مباشراً لارتفاع ضغط الدم، بل عنصراً داعماً ضمن نظام غذائي صحي ومتوازن، كما أن معظم الأدلة لا تزال محدودة أو مستندة إلى دراسات مخبرية أو على الحيوانات.
وقد يتفاعل الأوريغانو مع بعض الأدوية، خاصة أدوية
السكري
أو مميعات الدم، ما يستدعي استشارة الطبيب قبل استخدامه بكميات كبيرة أو كمكمل.
وفي المحصلة، يمكن للأوريغانو أن يضيف قيمة غذائية مفيدة للنظام الغذائي، لكنه لا يغني عن العلاجات الطبية أو تغييرات نمط الحياة الأساسية للحفاظ على ضغط دم صحي.
أدلة محدودة على فوائد مكملات زيت السمك
أدلة محدودة على فوائد مكملات زيت السمك
إليكم فوائد الشاي الأخضر وأضراره
إليكم فوائد الشاي الأخضر وأضراره
إليكم فوائد روائح الحمضيات للجهاز العصبي
إليكم فوائد روائح الحمضيات للجهاز العصبي
إليكم فوائد القهوة على الكبد!
إليكم فوائد القهوة على الكبد!
هل يكون توقيت تناول البروتين مؤثراً على بناء العضلات؟
هل يكون توقيت تناول البروتين مؤثراً على بناء العضلات؟
تناول الإفطار يساعد في اكتساب المرونة النفسية.. اليكم ما كشفته آخر الدراسات
تناول الإفطار يساعد في اكتساب المرونة النفسية.. اليكم ما كشفته آخر الدراسات
كيف تؤثر التغذية على نمو الأطفال الجسدي والعقلي؟
كيف تؤثر التغذية على نمو الأطفال الجسدي والعقلي؟
لماذا يُنصح بإدخال الخس في النظام الغذائي اليومي؟
لماذا يُنصح بإدخال الخس في النظام الغذائي اليومي؟
أهمية تناول الخيار في النظام الغذائي اليومي
أهمية تناول الخيار في النظام الغذائي اليومي
ما فعلته طالبة خطير... إليكم ما حصل في مدرسة لبنانيّة (صورة)
ما فعلته طالبة خطير... إليكم ما حصل في مدرسة لبنانيّة (صورة)
أفيخاي أدرعي يُعلّق على تواصل تلميذة في مدرسة في الشويفات مع إسرائيل.. ماذا قال؟
أفيخاي أدرعي يُعلّق على تواصل تلميذة في مدرسة في الشويفات مع إسرائيل.. ماذا قال؟
لجميع العاملين في القطاع العام... خبر يتعلّق برواتبكم
لجميع العاملين في القطاع العام... خبر يتعلّق برواتبكم
بعد استدعائه.. هذا ما جرى مع العميد محمد شريم
بعد استدعائه.. هذا ما جرى مع العميد محمد شريم
نُقلت إلى المستشفى.. تعرّض إعلامية شهيرة لحادث سير مروع (صورة)
نُقلت إلى المستشفى.. تعرّض إعلامية شهيرة لحادث سير مروع (صورة)
بعد مشاهدهما الجريئة.. علاقة حب تجمع محمد دايخ وهذه الممثلة اللبنانية! (فيديو)
بعد مشاهدهما الجريئة.. علاقة حب تجمع محمد دايخ وهذه الممثلة اللبنانية! (فيديو)
"ولعت" بين زوجة وطليقة فنان شهير .. والكشف عن تفاصيل مالية وإنسانية مؤلمة (فيديو)
"ولعت" بين زوجة وطليقة فنان شهير .. والكشف عن تفاصيل مالية وإنسانية مؤلمة (فيديو)
سلاف فواخرجي تُثير الجدل بوصلة رقص مع هذا الفنان (فيديو)
سلاف فواخرجي تُثير الجدل بوصلة رقص مع هذا الفنان (فيديو)
