تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
20
o
بيروت
20
o
طرابلس
20
o
صور
20
o
جبيل
19
o
صيدا
20
o
جونية
18
o
النبطية
17
o
زحلة
19
o
بعلبك
12
o
بشري
15
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
صحة
ما تأثير التهابات الفم على القلب؟
Lebanon 24
29-04-2026
|
08:17
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفاد الدكتور أندريه تشيرنوف بأن نزيف اللثة قد يسبب انفصال لويحة تصلب الشرايين ما قد يحدث احتشاء عضلة القلب أو جلطة دماغية نتيجة دخول البكتيريا من جيوب اللثة إلى مجرى
الدم
.
وقال: "يبدو من غير المعقول أن يرتبط ألم الأسنان أو نزيف اللثة بتوقف القلب. ولكن في حالة التهاب دواعم السن، تلتهب اللثة وتنزف. وعندما يمضغ الشخص أو ينظف أسنانه بالفرشاة، تدخل البكتيريا من جيوب اللثة العميقة بسهولة إلى مجرى الدم عبر الشعيرات الدموية المتضررة".
ووفقا للطبيب، تستجيب منظومة المناعة للبكتيريا بإطلاق علامات التهابية تنتشر في جميع أنحاء الجسم، ملحقة بذلك الضرر بالبطانة الداخلية للأوعية الدموية ومؤثرة على لويحات تصلب الشرايين.
وقال: "نتيجة لذلك، تصبح اللويحات رخوة وغير مستقرة، وترق أغطيتها، و في مرحلة ما، تنفصل اللويحة، مشكلة جلطة دموية قد تسد شريانا تاجيا أو وعاء دمويا في الدماغ".
ووفقا له، ما يزيد الوضع سوءا هو أن بعض البكتيريا الموجودة في تجويف الفم قد تتغلغل مباشرة في طبقة اللويحة، ما يزيد الالتهاب ويجعلها أكثر عرضة للانفصال. وبالتالي، يصبح التهاب اللثة المزمن بمثابة عامل مفجر، إذ يهيئ ظروفا في الأوعية الدموية تجعل الكارثة مسألة وقت لا أكثر".
وأشار الخبير إلى أن التهاب الفم المزمن يسبب مقاومة الأنسولين أيضا، ويساهم في تطور داء
السكري
لدى الأشخاص المعرضين للإصابة به. مؤكدا أن سوء نظافة الفم يضعف منظومة المناعة، ما يدفع خلايا المناعة إلى إتلاف أنسجة اللثة نفسها.
ووفقا له، يحتاج مرضى السكري ومرضى القلب والأوعية الدموية إلى نظافة الفم بنفس قدر حاجتهم إلى الأنسولين أو مضادات التخثر. (روسيا اليوم)
تابع
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24