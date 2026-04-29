ما سبب تدهور الذاكرة السريع لدى مرضى ألزهايمر؟

اكتشف باحثو جامعة في إيرفاين أن انخفاض مستوى الدوبامين الذي ينتجه الدماغ، يسبب تدهور الذاكرة بشكل متسارع لدى مرضى ألزهايمر.

ركز الفريق العلمي على القشرة الشمّية الداخلية (entorhinal cortex)، وهي منطقة دماغية مسؤولة عن تكوين الذكريات ونقل المعلومات إلى الحُصين، وأظهرت التجارب أن مستوى الدوبامين في هذه المنطقة ينخفض إلى أقل من 20% من المعدل الطبيعي لدى المصابين بألزهايمر، مما يضعف قدرة الخلايا العصبية على الاستجابة للإشارات التي ينبغي تخزينها كذكريات.



ولاختبار إمكانية عكس هذا التدهور، قام الباحثون برفع مستوى الدوبامين بشكل مصطنع، مما أدى إلى استعادة القدرة على تكوين الذكريات. ولوحظ تأثير مماثل عند استخدام عقار ليفودوبا (Levopa) المُستخدم حاليًا في علاج مرض باركنسون.

وأشار العلماء إلى ان التركيز الأساسي في علاج مرض الزهايمر سابقا كان ينصب على إزالة البروتينات السامة مثل الأميلويد والتاو من الجسم، إلا أن الأبحاث الحديثة تشير إلى أن تعطيل الدوائر العصبية المرتبطة بالدوبامين قد يكون عاملا بالغ الأهمية في علاج هذا المرض.



ويعتقد الباحثون أن استهداف نظام الدوبامين قد يمثل توجها علاجيا جديدا لمرض باركنسون، لا سيما في مراحله المبكرة، عندما تبدأ أعراض ضعف الذاكرة بالظهور.