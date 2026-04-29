صحة

6 أطعمة.. لا تأكلها قبل النوم

Lebanon 24
29-04-2026 | 23:00
A-
A+
6 أطعمة.. لا تأكلها قبل النوم
6 أطعمة.. لا تأكلها قبل النوم
ذكر موقع Health.com أن النظام الغذائي قد يلعب دوراً أكبر مما يعتقد كثيرون في اضطرابات النوم، مشيراً إلى أن بعض الأطعمة والمشروبات التي تُستهلك قبل موعد النوم يمكن أن تجعل الحصول على نوم هادئ ومريح أكثر صعوبة.

وبحسب التقرير، تأتي المأكولات والمشروبات المحتوية على الكافيين في مقدمة ما قد يعرقل النوم، لأن الكافيين يعمل كمنبّه للجهاز العصبي المركزي، ما يزيد اليقظة ويؤخر الشعور بالنعاس. ولهذا، فإن القهوة ومشروبات الطاقة وحتى بعض الحلويات المحتوية على الماتشا أو الشوكولا الداكنة قد تُبقي بعض الأشخاص مستيقظين لساعات أطول، خصوصاً من لديهم حساسية أكبر تجاه الكافيين.

وأشار التقرير أيضاً إلى أن الأطعمة والمشروبات الغنية بالسكر المضاف، مثل المشروبات الغازية والبسكويت والحلوى، قد ترفع سكر الدم سريعاً ثم تتسبب في هبوطه، ما قد يحفز إفراز هرمونات مثل الكورتيزول والأدرينالين، ويؤدي إلى الجوع أو الخفقان أو القلق أو الاستيقاظ خلال الليل. وينطبق الأمر كذلك على الكربوهيدرات المكررة مثل الخبز الأبيض والمعجنات المحلاة والمعكرونة البيضاء، إذ ترتبط هي الأخرى بارتفاعات سريعة في السكر والإنسولين قد تؤثر سلباً في جودة النوم.

وأضاف الموقع أن الأطعمة الحارة قد تكون مزعجة قبل النوم، لا سيما لدى من يعانون الحموضة أو الارتجاع المريئي، لأنها قد تزيد تهيج المريء عند الاستلقاء. كما يمكن أن ترفع حرارة الجسم قليلاً، ما قد يجعل النوم أكثر صعوبة لدى الأشخاص الذين يشعرون بالحرارة أثناء الليل.

كما لفت التقرير إلى أن الأطعمة فائقة المعالجة، مثل الوجبات السريعة والحلوى والمشروبات الغازية والمعكرونة الفورية، ترتبط بسوء جودة النوم وقصر مدته، لأنها غالباً ما تكون غنية بالسكريات المضافة والكربوهيدرات المكررة والدهون المشبعة. وهذه التركيبة قد تسبب تقلبات في سكر الدم، إضافة إلى بطء في الهضم قد يؤدي إلى الغثيان وعدم الارتياح ليلاً.

أما المشروبات الكحولية، فرغم أنها قد تعطي شعوراً أولياً بالنعاس، فإن التقرير يؤكد أنها كثيراً ما تؤدي لاحقاً إلى تقطع النوم وصعوبة العودة إلى النوم بعد الاستيقاظ، فضلاً عن ارتباطها بضعف جودة النوم وزيادة خطر الإصابة باضطرابات مثل الأرق.

ويخلص التقرير إلى أن تجنب هذه الخيارات قبل النوم قد يساعد على تحسين جودة الراحة الليلية، خصوصاً لدى الأشخاص الذين يعانون أصلاً صعوبة في النوم أو الاستمرار فيه.
