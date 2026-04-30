تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
علكة "ذكية" تقلل بكتيريا مرتبطة بسرطان الفم.. اليكم ما كشفه العلماء

Lebanon 24
30-04-2026 | 00:46
A-
A+
علكة ذكية تقلل بكتيريا مرتبطة بسرطان الفم.. اليكم ما كشفه العلماء
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
في تطور غير تقليدي، نجح باحثون في تطوير علكة حيوية قادرة على تقليل الميكروبات المرتبطة بسرطان الفم والحلق، دون التأثير على البكتيريا النافعة.

وبحسب تقرير نشرته "Phys.org"، فإن هذه التقنية قد تمهد لعلاجات أكثر دقة وأقل ضرراً.

وتشير الأبحاث إلى أن هذه العلكة مصنوعة من حبوب معدلة حيوياً، وتحتوي على مركبات مضادة للفيروسات والبكتيريا، تم اختبارها على عينات لعاب من مرضى سرطان الرأس والعنق.
وأظهرت النتائج أن مستخلصات العلكة خفضت مستويات فيروس الورم الحليمي البشري بنسبة تصل إلى 93% في اللعاب، و80% في غسول الفم، وهو أحد أبرز العوامل المرتبطة بسرطان الفم.

تأثير مباشر على بكتيريا خطيرة
وعند تعزيز العلكة بمركب مضاد للبكتيريا، تمكنت جرعة واحدة من تقليل نوعين من البكتيريا المرتبطة بتدهور المرض إلى مستويات شبه صفرية، دون التأثير على البكتيريا المفيدة في الفم.

ويعد هذا التوازن مهماً، خاصة أن بعض العلاجات التقليدية، مثل الإشعاع، قد تقضي على البكتيريا النافعة وتزيد من نمو فطريات ضارة.

ويعتمد هذا الابتكار على استهداف الميكروبات المرتبطة بالسرطان، بدلاً من مهاجمة الخلايا السرطانية مباشرة، ما قد يقلل من الآثار الجانبية ويعزز فعالية العلاجات الحالية، كما يمكن استخدامه كوسيلة وقائية للحد من انتقال العدوى المرتبطة بهذه السرطانات.

وتشير البيانات إلى أن سرطانات الفم والشفاه كانت من بين أكثر أنواع السرطان انتشاراً عالمياً في عام 2022، خاصة بين الشباب والبالغين.

ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، فلا تزال الدراسة في مراحلها المبكرة وتعتمد على تجارب خارج الجسم، ما يتطلب تجارب سريرية لتأكيد فعاليتها لدى البشر، كما أن استخدامها كعلاج مستقل لم يُثبت بعد، وقد يكون أكثر فاعلية كجزء من خطة علاجية متكاملة.

لكن في المحصلة، تقدم هذه العلكة نموذجاً جديداً لاستهداف العوامل الميكروبية المرتبطة بالسرطان، وقد تفتح الباب أمام حلول بسيطة وفعالة في الوقاية والعلاج، لكن اعتمادها سريرياً يحتاج إلى مزيد من الأدلة.
علاجية

البشري

العلم

فيروس

العلا

روبي

طاني

فيرو

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
02:00 | 2026-04-30
Lebanon24
23:00 | 2026-04-29
Lebanon24
15:58 | 2026-04-29
Lebanon24
15:51 | 2026-04-29
Lebanon24
12:56 | 2026-04-29
Lebanon24
10:50 | 2026-04-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24