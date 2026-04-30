أطعمة تدعم مرونة المفاصل وتخفف الالتهاب

30-04-2026 | 12:45
أطعمة تدعم مرونة المفاصل وتخفف الالتهاب
أطعمة تدعم مرونة المفاصل وتخفف الالتهاب photos 0
تُعدّ مرونة المفاصل عنصراً أساسياً للحفاظ على الحركة اليومية والوقاية من الألم والتيبّس، خصوصاً مع التقدّم في العمر أو عند ممارسة نشاط بدني مكثّف، فيما تشير دراسات حديثة إلى أنّ النظام الغذائي يلعب دوراً محورياً في دعم صحة المفاصل وتقليل الالتهابات.

وبحسب تقرير لموقع «كليفلاند كلينيك»، فإن الالتهاب المزمن يُعد من أبرز أسباب آلام المفاصل وتراجع مرونتها، ما يجعل التغذية السليمة وسيلة طبيعية للحدّ من الأعراض وتحسين وظائف الأنسجة.

وتشمل الأطعمة المفيدة للمفاصل الأسماك الدهنية مثل السلمون والماكريل، الغنية بأحماض أوميغا 3 التي تتمتع بخصائص مضادة للالتهاب، إضافة إلى المكسرات والبذور مثل الجوز وبذور الكتان.

كما تسهم الخضراوات الورقية والصليبية مثل البروكلي والملفوف، إلى جانب الفواكه الغنية بمضادات الأكسدة، في حماية الخلايا وتقليل تلف الأنسجة، ما ينعكس إيجاباً على صحة المفاصل.

وتلعب منتجات الألبان والبيض دوراً مهماً بفضل احتوائها على الكالسيوم وفيتامين (د)، وهما عنصران أساسيان لتعزيز صحة العظام وتقليل الضغط على المفاصل، فيما تُعد الأطعمة الغنية بالكولاجين مثل مرق العظام داعمة لبنية الغضاريف وتحسين قدرتها على امتصاص الصدمات.

ويشير الخبراء إلى أنّ اعتماد نظام غذائي متوازن غني بهذه العناصر يساهم في تحسين مرونة المفاصل والحدّ من الالتهاب، رغم التأكيد على أنّ الغذاء لا يغني عن العلاج الطبي في الحالات المتقدمة، لكنه يبقى جزءاً أساسياً من الوقاية وتحسين جودة الحياة.

أدوية خفض الوزن قد تعيد بناء الغضاريف في أكثر أنواع التهاب المفاصل انتشارًا
lebanon 24
Lebanon24
01/05/2026 01:38:43 Lebanon 24 Lebanon 24
أطعمة مضادة للالتهاب.. ليست مناسبة للجميع دائماً
lebanon 24
Lebanon24
01/05/2026 01:38:43 Lebanon 24 Lebanon 24
