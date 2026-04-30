صحة
تحذير من إستخدام "المغنيسيوم" مع أدوية النوم الشائعة... ما السبب؟
Lebanon 24
30-04-2026
|
13:57
A-
A+
photos
0
A+
A-
أوضحت المتخصصة في طب النوم الدكتورة هارنيت واليا، أن "استخدام مكملات المغنيسيوم إلى جانب أدوية النوم الشائعة قد يؤدي إلى زيادة الآثار الجانبية، مثل النعاس والدوخة والتعب في اليوم التالي، ما قد يشكل خطراً في بعض الحالات مثل القيادة".
وقالت إن أدوية النوم مثل "يونيسوم" و"بينادريل" و"نايكويل" تحتوي على مضادات "هيستامين" ذات تأثير مهدئ، مشيرة إلى أن تناولها مع المغنيسيوم قد يعزز الشعور بالنعاس بشكل ملحوظ.
وأضافت أن الجمع بين المغنيسيوم والميلاتونين قد يزيد أيضًا من التأثيرات المهدئة، رغم أن الدراسات حول فاعلية استخدامهما معًا لا تزال محدودة.
وشددت على ضرورة تجنب استخدام أكثر من مساعد على النوم في الوقت عينه، مع البدء بأقل جرعة ممكنة، وعدم خلط المنتجات دون استشارة طبية. (ارم نيوز)
مواضيع ذات صلة
فوائد المغنيسيوم على جودة النوم
Lebanon 24
فوائد المغنيسيوم على جودة النوم
01/05/2026 01:38:50
01/05/2026 01:38:50
Lebanon 24
Lebanon 24
مشروبات المغنيسيوم للنوم... بين الفوائد العلمية وحدود الفاعلية
Lebanon 24
مشروبات المغنيسيوم للنوم... بين الفوائد العلمية وحدود الفاعلية
01/05/2026 01:38:50
01/05/2026 01:38:50
Lebanon 24
Lebanon 24
مسؤول ألماني يحذر من "خلايا نائمة" إيرانية بعد التصعيد في الشرق الأوسط (الحدث)
Lebanon 24
مسؤول ألماني يحذر من "خلايا نائمة" إيرانية بعد التصعيد في الشرق الأوسط (الحدث)
01/05/2026 01:38:50
01/05/2026 01:38:50
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير من تداعيات خطيرة على الصحة... هذا ما تفعله قلّة النوم بالجسم!
Lebanon 24
تحذير من تداعيات خطيرة على الصحة... هذا ما تفعله قلّة النوم بالجسم!
01/05/2026 01:38:50
01/05/2026 01:38:50
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
ضمادة ذكية تُهاجم البكتيريا وتُطلق العلاج عند الحاجة فقط
Lebanon 24
ضمادة ذكية تُهاجم البكتيريا وتُطلق العلاج عند الحاجة فقط
16:14 | 2026-04-30
30/04/2026 04:14:33
Lebanon 24
Lebanon 24
أطعمة تدعم مرونة المفاصل وتخفف الالتهاب
Lebanon 24
أطعمة تدعم مرونة المفاصل وتخفف الالتهاب
12:45 | 2026-04-30
30/04/2026 12:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
اكتشفها العلماء.. فائدة جديدة للكافيين
Lebanon 24
اكتشفها العلماء.. فائدة جديدة للكافيين
10:43 | 2026-04-30
30/04/2026 10:43:31
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا تقدم الماتشا مقارنة بالقهوة؟
Lebanon 24
ماذا تقدم الماتشا مقارنة بالقهوة؟
07:46 | 2026-04-30
30/04/2026 07:46:38
Lebanon 24
Lebanon 24
خطة ذكية للحفاظ على كولاجين البشرة
Lebanon 24
خطة ذكية للحفاظ على كولاجين البشرة
04:00 | 2026-04-30
30/04/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
الأجواء "الكانونية" عائدة.. استعدوا للأمطار والثلوج في هذا الموعد
Lebanon 24
الأجواء "الكانونية" عائدة.. استعدوا للأمطار والثلوج في هذا الموعد
03:08 | 2026-04-30
30/04/2026 03:08:48
Lebanon 24
Lebanon 24
ثلوج وأمطار طوفانية... هذا ما كشفه الأب خنيصر عن المنخفض الذي سيضرب لبنان
Lebanon 24
ثلوج وأمطار طوفانية... هذا ما كشفه الأب خنيصر عن المنخفض الذي سيضرب لبنان
14:15 | 2026-04-30
30/04/2026 02:15:22
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب يملك فرصة إنهاء الحرب بين لبنان وإسرائيل إلى الأبد
Lebanon 24
ترامب يملك فرصة إنهاء الحرب بين لبنان وإسرائيل إلى الأبد
07:00 | 2026-04-30
30/04/2026 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيليّ دخل إلى بلدة لبنانيّة... ماذا طلب من السكان القيام به خلال مهلة ساعتين؟
Lebanon 24
الجيش الإسرائيليّ دخل إلى بلدة لبنانيّة... ماذا طلب من السكان القيام به خلال مهلة ساعتين؟
11:08 | 2026-04-30
30/04/2026 11:08:43
Lebanon 24
Lebanon 24
هدنة على مقاس الجغرافيا.. هل جرى تحييد بيروت والضاحية مقابل استباحة الجنوب؟
Lebanon 24
هدنة على مقاس الجغرافيا.. هل جرى تحييد بيروت والضاحية مقابل استباحة الجنوب؟
05:00 | 2026-04-30
30/04/2026 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في صحة
16:14 | 2026-04-30
ضمادة ذكية تُهاجم البكتيريا وتُطلق العلاج عند الحاجة فقط
12:45 | 2026-04-30
أطعمة تدعم مرونة المفاصل وتخفف الالتهاب
10:43 | 2026-04-30
اكتشفها العلماء.. فائدة جديدة للكافيين
07:46 | 2026-04-30
ماذا تقدم الماتشا مقارنة بالقهوة؟
04:00 | 2026-04-30
خطة ذكية للحفاظ على كولاجين البشرة
02:00 | 2026-04-30
من أجل أفضل النتائج.. متى يجب ان نتناول الألياف ؟
فيديو
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
Lebanon 24
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
04:53 | 2026-04-30
01/05/2026 01:38:50
Lebanon 24
Lebanon 24
لم تكن تضع حزام الأمان.. إعلامية تكشف إصابتها بفقدان ذاكرة مؤقت بعد تعرّضها لحادث (فيديو)
Lebanon 24
لم تكن تضع حزام الأمان.. إعلامية تكشف إصابتها بفقدان ذاكرة مؤقت بعد تعرّضها لحادث (فيديو)
04:24 | 2026-04-30
01/05/2026 01:38:50
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد مشاهدهما الجريئة.. علاقة حب تجمع محمد دايخ وهذه الممثلة اللبنانية! (فيديو)
Lebanon 24
بعد مشاهدهما الجريئة.. علاقة حب تجمع محمد دايخ وهذه الممثلة اللبنانية! (فيديو)
02:35 | 2026-04-28
01/05/2026 01:38:50
Lebanon 24
Lebanon 24
