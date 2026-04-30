تحذير من إستخدام "المغنيسيوم" مع أدوية النوم الشائعة... ما السبب؟

أوضحت المتخصصة في طب النوم الدكتورة هارنيت واليا، أن "استخدام مكملات المغنيسيوم إلى جانب أدوية النوم الشائعة قد يؤدي إلى زيادة الآثار الجانبية، مثل النعاس والدوخة والتعب في اليوم التالي، ما قد يشكل خطراً في بعض الحالات مثل القيادة".



وقالت إن أدوية النوم مثل "يونيسوم" و"بينادريل" و"نايكويل" تحتوي على مضادات "هيستامين" ذات تأثير مهدئ، مشيرة إلى أن تناولها مع المغنيسيوم قد يعزز الشعور بالنعاس بشكل ملحوظ.



وأضافت أن الجمع بين المغنيسيوم والميلاتونين قد يزيد أيضًا من التأثيرات المهدئة، رغم أن الدراسات حول فاعلية استخدامهما معًا لا تزال محدودة.



وشددت على ضرورة تجنب استخدام أكثر من مساعد على النوم في الوقت عينه، مع البدء بأقل جرعة ممكنة، وعدم خلط المنتجات دون استشارة طبية. (ارم نيوز)

Advertisement