تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

تحذير من إستخدام "المغنيسيوم" مع أدوية النوم الشائعة... ما السبب؟

30-04-2026 | 13:57
A-
A+
تحذير من إستخدام المغنيسيوم مع أدوية النوم الشائعة... ما السبب؟
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أوضحت المتخصصة في طب النوم الدكتورة هارنيت واليا، أن "استخدام مكملات المغنيسيوم إلى جانب أدوية النوم الشائعة قد يؤدي إلى زيادة الآثار الجانبية، مثل النعاس والدوخة والتعب في اليوم التالي، ما قد يشكل خطراً في بعض الحالات مثل القيادة".

وقالت إن أدوية النوم مثل "يونيسوم" و"بينادريل" و"نايكويل" تحتوي على مضادات "هيستامين" ذات تأثير مهدئ، مشيرة إلى أن تناولها مع المغنيسيوم قد يعزز الشعور بالنعاس بشكل ملحوظ.

وأضافت أن الجمع بين المغنيسيوم والميلاتونين قد يزيد أيضًا من التأثيرات المهدئة، رغم أن الدراسات حول فاعلية استخدامهما معًا لا تزال محدودة.

وشددت على ضرورة تجنب استخدام أكثر من مساعد على النوم في الوقت عينه، مع البدء بأقل جرعة ممكنة، وعدم خلط المنتجات دون استشارة طبية. (ارم نيوز)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
فوائد المغنيسيوم على جودة النوم
lebanon 24
Lebanon24
01/05/2026 01:38:50 Lebanon 24 Lebanon 24
مشروبات المغنيسيوم للنوم... بين الفوائد العلمية وحدود الفاعلية
lebanon 24
Lebanon24
01/05/2026 01:38:50 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول ألماني يحذر من "خلايا نائمة" إيرانية بعد التصعيد في الشرق الأوسط (الحدث)
lebanon 24
Lebanon24
01/05/2026 01:38:50 Lebanon 24 Lebanon 24
تحذير من تداعيات خطيرة على الصحة... هذا ما تفعله قلّة النوم بالجسم!
lebanon 24
Lebanon24
01/05/2026 01:38:50 Lebanon 24 Lebanon 24

ارم نيوز

توني

غنيس

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:08 | 2026-04-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:15 | 2026-04-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:00 | 2026-04-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:08 | 2026-04-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2026-04-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
16:14 | 2026-04-30
Lebanon24
12:45 | 2026-04-30
Lebanon24
10:43 | 2026-04-30
Lebanon24
07:46 | 2026-04-30
Lebanon24
04:00 | 2026-04-30
Lebanon24
02:00 | 2026-04-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24