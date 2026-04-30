ضمادة ذكية تُهاجم البكتيريا وتُطلق العلاج عند الحاجة فقط

طوّر مهندسون في الطب البيولوجي بجامعة في ولاية رود آيلاند مادة جديدة لضمادات الجروح تُطلق المضادات الحيوية بشكل انتقائي عند اكتشاف بكتيريا ضارة داخل الجرح، في خطوة قد تُسهم في تقليل الالتهابات وتسريع الشفاء.

وبحسب دراسة نُشرت في مجلة «Science Advances»، فإن المادة الجديدة عبارة عن هيدروجيل ذكي محمّل بالمضادات الحيوية، يبقى مستقراً داخل الجرح في غياب العدوى، لكنه يتحلل ويُطلق الدواء عند وجود إنزيمات تنتجها البكتيريا المسببة للالتهابات.

وقالت الباحثة الرئيسية في الدراسة إن هذا الابتكار يهدف إلى الحد من الاستخدام غير الضروري للمضادات الحيوية، وهو عامل رئيسي في تطور مقاومة البكتيريا للأدوية وظهور ما يُعرف بـ”البكتيريا الخارقة”.

وأوضح الباحثون أن الهيدروجيل يعمل عبر روابط كيميائية تتحلل عند ملامسة إنزيمات بكتيرية محددة، ما يؤدي إلى إطلاق الجرعة العلاجية مباشرة في موقع الإصابة، مع الحفاظ على الدواء في حال عدم وجود عدوى.

وأظهرت التجارب المخبرية فعالية عالية في استهداف البكتيريا المسببة لعدوى الجروح، مع قدرة على تقليل تطور مقارنة بالضمادات التقليدية.

ويأتي هذا التطور في وقت تشير فيه تقديرات طبية إلى أن مقاومة المضادات الحيوية تتسبب في وفاة أكثر من مليون شخص سنوياً حول العالم، مع توقعات بازدياد الرقم خلال العقود المقبلة إذا لم تُتخذ إجراءات للحد من الإفراط في استخدام المضادات.

ويأمل الباحثون أن يفتح هذا الابتكار الباب أمام جيل جديد من الضمادات الذكية التي تُحسن علاج الجروح وتقلل من المضاعفات والوفيات المرتبطة بالعدوى.