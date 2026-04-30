تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
صحة

ضمادة ذكية تُهاجم البكتيريا وتُطلق العلاج عند الحاجة فقط

Lebanon 24
30-04-2026 | 16:14
A-
A+
ضمادة ذكية تُهاجم البكتيريا وتُطلق العلاج عند الحاجة فقط
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

طوّر مهندسون في الطب البيولوجي بجامعة براون في ولاية رود آيلاند الأمريكية مادة جديدة لضمادات الجروح تُطلق المضادات الحيوية بشكل انتقائي عند اكتشاف بكتيريا ضارة داخل الجرح، في خطوة قد تُسهم في تقليل الالتهابات وتسريع الشفاء.

وبحسب دراسة نُشرت في مجلة «Science Advances»، فإن المادة الجديدة عبارة عن هيدروجيل ذكي محمّل بالمضادات الحيوية، يبقى مستقراً داخل الجرح في غياب العدوى، لكنه يتحلل ويُطلق الدواء عند وجود إنزيمات تنتجها البكتيريا المسببة للالتهابات.

وقالت الباحثة الرئيسية في الدراسة إن هذا الابتكار يهدف إلى الحد من الاستخدام غير الضروري للمضادات الحيوية، وهو عامل رئيسي في تطور مقاومة البكتيريا للأدوية وظهور ما يُعرف بـ”البكتيريا الخارقة”.

وأوضح الباحثون أن الهيدروجيل يعمل عبر روابط كيميائية تتحلل عند ملامسة إنزيمات بكتيرية محددة، ما يؤدي إلى إطلاق الجرعة العلاجية مباشرة في موقع الإصابة، مع الحفاظ على الدواء في حال عدم وجود عدوى.

وأظهرت التجارب المخبرية فعالية عالية في استهداف البكتيريا المسببة لعدوى الجروح، مع قدرة على تقليل تطور المقاومة مقارنة بالضمادات التقليدية.

ويأتي هذا التطور في وقت تشير فيه تقديرات طبية إلى أن مقاومة المضادات الحيوية تتسبب في وفاة أكثر من مليون شخص سنوياً حول العالم، مع توقعات بازدياد الرقم خلال العقود المقبلة إذا لم تُتخذ إجراءات للحد من الإفراط في استخدام المضادات.

ويأمل الباحثون أن يفتح هذا الابتكار الباب أمام جيل جديد من الضمادات الذكية التي تُحسن علاج الجروح وتقلل من المضاعفات والوفيات المرتبطة بالعدوى.

مواضيع ذات صلة
شريحة ذكية تحت الجلد تُوزع الأدوية تلقائياً حسب الحاجة.. اليكم التفاصيل
lebanon 24
Lebanon24
01/05/2026 01:38:56 Lebanon 24 Lebanon 24
ضمادة ثلاثية الأبعاد لتسريع شفاء الجروح المزمنة
lebanon 24
Lebanon24
01/05/2026 01:38:56 Lebanon 24 Lebanon 24
علكة "ذكية" تقلل بكتيريا مرتبطة بسرطان الفم.. اليكم ما كشفه العلماء
lebanon 24
Lebanon24
01/05/2026 01:38:56 Lebanon 24 Lebanon 24
أ.ف.ب. عن مدير الوكالة الدولية للطاقة: مستعدون للإفراج عن كميات إضافية من احتياطي النفط عند الحاجة
lebanon 24
Lebanon24
01/05/2026 01:38:56 Lebanon 24 Lebanon 24

الأمريكية

المقاومة

الرئيسي

علاجية

أمريكي

براون

ام جي

العلا

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:08 | 2026-04-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:15 | 2026-04-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:00 | 2026-04-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:08 | 2026-04-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2026-04-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
13:57 | 2026-04-30
Lebanon24
12:45 | 2026-04-30
Lebanon24
10:43 | 2026-04-30
Lebanon24
07:46 | 2026-04-30
Lebanon24
04:00 | 2026-04-30
Lebanon24
02:00 | 2026-04-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24