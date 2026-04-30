بعد الخمسين..تغيّرات ترفع خطر زيادة الوزن

أفاد تقرير نشره موقع « ويل هيلث» بأن النساء بعد سن الخمسين يواجهن زيادة تدريجية في الوزن نتيجة مجموعة من العوامل البيولوجية ونمط الحياة، أبرزها التغيرات الهرمونية وتباطؤ عملية الأيض وفقدان الكتلة العضلية.

وأوضح التقرير أن متوسط زيادة الوزن في هذه المرحلة يتراوح بين نصف كيلوغرام وكيلوغرام سنوياً، غالباً بسبب انخفاض مستويات هرمون الإستروجين خلال سن اليأس، ما يؤدي إلى زيادة الشهية وتراكم الدهون، خصوصاً في منطقة البطن.

وأشار إلى أن معدل الأيض الأساسي ينخفض مع التقدم في العمر، ما يقلل من عدد السعرات الحرارية التي يحرقها الجسم أثناء الراحة، بالتزامن مع تراجع الكتلة العضلية التي تلعب دوراً مهماً في حرق الطاقة.

كما لفت إلى أن تراجع النشاط البدني، واضطرابات النوم الشائعة خلال هذه المرحلة، مثل الأرق والتعرق الليلي، تسهم في صعوبة التحكم بالوزن، إضافة إلى تأثير بعض الحالات الصحية والأدوية على الشهية والتمثيل الغذائي.

وفي المقابل، أوصى الخبراء باتباع استراتيجيات تشمل ممارسة تمارين القوة، وزيادة تناول البروتين، وتقليل السعرات الحرارية بنسبة معتدلة، إلى جانب تحسين جودة النوم وإدارة التوتر، للمساعدة في الحد من زيادة الوزن وتحسين الصحة العامة.