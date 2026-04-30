صحة

بعد الخمسين..تغيّرات ترفع خطر زيادة الوزن

30-04-2026 | 23:00
بعد الخمسين..تغيّرات ترفع خطر زيادة الوزن
أفاد تقرير نشره موقع «فيري ويل هيلث» بأن النساء بعد سن الخمسين يواجهن زيادة تدريجية في الوزن نتيجة مجموعة من العوامل البيولوجية ونمط الحياة، أبرزها التغيرات الهرمونية وتباطؤ عملية الأيض وفقدان الكتلة العضلية.

وأوضح التقرير أن متوسط زيادة الوزن في هذه المرحلة يتراوح بين نصف كيلوغرام وكيلوغرام سنوياً، غالباً بسبب انخفاض مستويات هرمون الإستروجين خلال سن اليأس، ما يؤدي إلى زيادة الشهية وتراكم الدهون، خصوصاً في منطقة البطن.

وأشار إلى أن معدل الأيض الأساسي ينخفض مع التقدم في العمر، ما يقلل من عدد السعرات الحرارية التي يحرقها الجسم أثناء الراحة، بالتزامن مع تراجع الكتلة العضلية التي تلعب دوراً مهماً في حرق الطاقة.

كما لفت إلى أن تراجع النشاط البدني، واضطرابات النوم الشائعة خلال هذه المرحلة، مثل الأرق والتعرق الليلي، تسهم في صعوبة التحكم بالوزن، إضافة إلى تأثير بعض الحالات الصحية والأدوية على الشهية والتمثيل الغذائي.

وفي المقابل، أوصى الخبراء باتباع استراتيجيات تشمل ممارسة تمارين القوة، وزيادة تناول البروتين، وتقليل السعرات الحرارية بنسبة معتدلة، إلى جانب تحسين جودة النوم وإدارة التوتر، للمساعدة في الحد من زيادة الوزن وتحسين الصحة العامة.

 
 
 
 
مواضيع ذات صلة
هل اضطراب النوم أهم من زيادة الوزن في مخاطر السكري؟ العلماء يجيبون
lebanon 24
Lebanon24
01/05/2026 10:40:05 Lebanon 24 Lebanon 24
السعودية ترفع سعر الخام لآسيا بأكبر زيادة منذ آب 2022
lebanon 24
Lebanon24
01/05/2026 10:40:05 Lebanon 24 Lebanon 24
بلومبرغ: الولايات المتحدة تخطط لزيادة أسطول مقاتلات F-35 بعد ميزانية قياسية خلال السنوات الخمس المقبلة
lebanon 24
Lebanon24
01/05/2026 10:40:05 Lebanon 24 Lebanon 24
ما علاقة الألبان والأجبان بزيادة الوزن؟ معلومات تشرح
lebanon 24
Lebanon24
01/05/2026 10:40:05 Lebanon 24 Lebanon 24

أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
03:23 | 2026-05-01
Lebanon24
00:48 | 2026-05-01
Lebanon24
16:14 | 2026-04-30
Lebanon24
13:57 | 2026-04-30
Lebanon24
12:45 | 2026-04-30
Lebanon24
10:43 | 2026-04-30
