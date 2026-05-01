|
صحة
ليلة سيئة وأحلام "حقيقية".. إليكم التفسير العلمي لما يحدث لعقولكم
Lebanon 24
01-05-2026
|
05:50
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف خبراء في طب النوم عن الأسباب العلمية التي تجعل الأحلام تبدو أكثر كثافة وواقعية بعد ليلة من الأرق أو النوم المتقطع، مرجعين الظاهرة إلى آليات تعويضية يقوم بها الدماغ
البشري
.
ظاهرة "ارتداد حركة
العين
السريعة"
أوضح المختصون أن الحرمان من النوم يؤدي إلى ما يُعرف بـ"ارتداد حركة العين السريعة".
فعندما يفتقر الجسم لعدد ساعات كافية، يحاول الدماغ في الليلة التالية تعويض النقص عبر الدخول بشكل أسرع والبقاء لفترات أطول في مرحلة "حركة العين السريعة"، وهي المرحلة التي تحدث فيها الأحلام الأكثر حيوية.
تأثير تقطع النوم
يساهم الاستيقاظ المتكرر خلال الليل في زيادة القدرة على تذكر الأحلام؛ حيث يميل الدماغ لتسجيل تفاصيل الحلم إذا حدث الاستيقاظ أثناءه أو بعده مباشرة. وفي حالات النوم السيئ، يزداد معدل الاستيقاظ، مما يجعل الشخص يشعر وكأنه قضى ليلته في سلسلة من الأحلام الواقعية.
دور الضغوط النفسية
أشار الخبراء إلى أن القلق والتوتر —اللذين يسببان غالباً النوم السيئ— يؤثران بشكل مباشر على محتوى الأحلام. فالدماغ يعمل خلال النوم على معالجة المشاعر المكبوتة، مما يحول تلك المخاوف إلى
أحلام
ذات طابع واقعي وحاد قد يصل إلى حد الكوابيس.
نصائح لتحسين جودة الأحلام
يرى الأطباء أن انتظام الساعة البيولوجية وتقليل المنبهات قبل النوم يساعدان في استقرار مراحل النوم، مما يخفف من حدة تلك الأحلام المزعجة أو "الواقعية بشكل مفرط" الناتجة عن الإرهاق.
ترامب: عندما يمتلك أشخاص مجانين أسلحة نووية تحدث أشياء سيئة
ترامب: عندما يمتلك أشخاص مجانين أسلحة نووية تحدث أشياء سيئة
هل شرب "الحليب الخام" ظاهرة صحية؟
هل شرب "الحليب الخام" ظاهرة صحية؟
04:00 | 2026-05-01
إحذروا.. مواد كيميائية شائعة في المطبخ والمياه قد تؤدي للإصابة بالسرطان
إحذروا.. مواد كيميائية شائعة في المطبخ والمياه قد تؤدي للإصابة بالسرطان
00:48 | 2026-05-01
بعد الخمسين..تغيّرات ترفع خطر زيادة الوزن
بعد الخمسين..تغيّرات ترفع خطر زيادة الوزن
23:00 | 2026-04-30
ضمادة ذكية تُهاجم البكتيريا وتُطلق العلاج عند الحاجة فقط
ضمادة ذكية تُهاجم البكتيريا وتُطلق العلاج عند الحاجة فقط
16:14 | 2026-04-30
تحذير من إستخدام "المغنيسيوم" مع أدوية النوم الشائعة... ما السبب؟
تحذير من إستخدام "المغنيسيوم" مع أدوية النوم الشائعة... ما السبب؟
13:57 | 2026-04-30
ثلوج وأمطار طوفانية... هذا ما كشفه الأب خنيصر عن المنخفض الذي سيضرب لبنان
ثلوج وأمطار طوفانية... هذا ما كشفه الأب خنيصر عن المنخفض الذي سيضرب لبنان
14:15 | 2026-04-30
الجيش الإسرائيليّ دخل إلى بلدة لبنانيّة... ماذا طلب من السكان القيام به خلال مهلة ساعتين؟
الجيش الإسرائيليّ دخل إلى بلدة لبنانيّة... ماذا طلب من السكان القيام به خلال مهلة ساعتين؟
11:08 | 2026-04-30
هجمات كبرى... موقع أميركيّ يكشف ما يُخطّط له ترامب في إيران
هجمات كبرى... موقع أميركيّ يكشف ما يُخطّط له ترامب في إيران
12:00 | 2026-04-30
وثيقة سريّة للغاية عن الخميني... ماذا تضمّنت؟
وثيقة سريّة للغاية عن الخميني... ماذا تضمّنت؟
13:29 | 2026-04-30
بالصورة... الموت يُؤلم مصمماً لبنانيّاً عالميّاً بأقرب الناس
بالصورة... الموت يُؤلم مصمماً لبنانيّاً عالميّاً بأقرب الناس
15:00 | 2026-04-30
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
04:53 | 2026-04-30
لم تكن تضع حزام الأمان.. إعلامية تكشف إصابتها بفقدان ذاكرة مؤقت بعد تعرّضها لحادث (فيديو)
لم تكن تضع حزام الأمان.. إعلامية تكشف إصابتها بفقدان ذاكرة مؤقت بعد تعرّضها لحادث (فيديو)
04:24 | 2026-04-30
بعد مشاهدهما الجريئة.. علاقة حب تجمع محمد دايخ وهذه الممثلة اللبنانية! (فيديو)
بعد مشاهدهما الجريئة.. علاقة حب تجمع محمد دايخ وهذه الممثلة اللبنانية! (فيديو)
02:35 | 2026-04-28
