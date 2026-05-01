ليلة سيئة وأحلام "حقيقية".. إليكم التفسير العلمي لما يحدث لعقولكم

كشف خبراء في طب النوم عن الأسباب العلمية التي تجعل الأحلام تبدو أكثر كثافة وواقعية بعد ليلة من الأرق أو النوم المتقطع، مرجعين الظاهرة إلى آليات تعويضية يقوم بها الدماغ .



ظاهرة "ارتداد حركة السريعة"

أوضح المختصون أن الحرمان من النوم يؤدي إلى ما يُعرف بـ"ارتداد حركة العين السريعة".

فعندما يفتقر الجسم لعدد ساعات كافية، يحاول الدماغ في الليلة التالية تعويض النقص عبر الدخول بشكل أسرع والبقاء لفترات أطول في مرحلة "حركة العين السريعة"، وهي المرحلة التي تحدث فيها الأحلام الأكثر حيوية.



تأثير تقطع النوم

يساهم الاستيقاظ المتكرر خلال الليل في زيادة القدرة على تذكر الأحلام؛ حيث يميل الدماغ لتسجيل تفاصيل الحلم إذا حدث الاستيقاظ أثناءه أو بعده مباشرة. وفي حالات النوم السيئ، يزداد معدل الاستيقاظ، مما يجعل الشخص يشعر وكأنه قضى ليلته في سلسلة من الأحلام الواقعية.



دور الضغوط النفسية

أشار الخبراء إلى أن القلق والتوتر —اللذين يسببان غالباً النوم السيئ— يؤثران بشكل مباشر على محتوى الأحلام. فالدماغ يعمل خلال النوم على معالجة المشاعر المكبوتة، مما يحول تلك المخاوف إلى ذات طابع واقعي وحاد قد يصل إلى حد الكوابيس.



نصائح لتحسين جودة الأحلام

يرى الأطباء أن انتظام الساعة البيولوجية وتقليل المنبهات قبل النوم يساعدان في استقرار مراحل النوم، مما يخفف من حدة تلك الأحلام المزعجة أو "الواقعية بشكل مفرط" الناتجة عن الإرهاق.