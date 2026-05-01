"السم في الدسم".. هل تسبب الفواكه والخضراوات التي نأكلها سرطان الرئة؟

كشفت تقارير طبية حديثة عن وجود رابط محتمل بين استهلاك الفواكه والخضراوات "غير العضوية" وارتفاع مخاطر الإصابة بسلطان الرئة، مشيرة إلى أن الاعتماد على المنتجات التقليدية التي تُستخدم فيها المبيدات الحشرية قد يكون له آثار سلبية بعيدة المدى على الصحة العامة.



وفقاً للدراسة، فإن المخلفات الكيميائية الناتجة عن المبيدات الحشرية والأسمدة الاصطناعية المستخدمة في الزراعة التقليدية قد تساهم في تحفيز الخلايا السرطانية، خاصة في الرئتين. وتبرز هذه النتائج أهمية التمييز بين المنتجات العضوية (Organic) والمنتجات التقليدية من حيث القيمة الوقائية.



أوصى الخبراء بضرورة التوجه نحو استهلاك الأغذية العضوية التي تُزرع دون تدخل كيميائي، مؤكدين أنها توفر حماية أفضل للجسم وتساعد في تقليل فرص التعرض للمواد المسرطنة. ورغم الفوائد الغذائية العامة للخضراوات والفواكه، إلا أن جودة المصدر وطريقة الزراعة باتت تشكل عاملاً حاسماً في الوقاية من الأمراض المزمنة، وعلى رأسها سرطان الرئة.

