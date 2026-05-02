20
o
بيروت
18
o
طرابلس
20
o
صور
21
o
جبيل
20
o
صيدا
20
o
جونية
19
o
النبطية
14
o
زحلة
14
o
بعلبك
16
o
بشري
16
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
لبنان
صحة
"بطيخ الصيف".. هل هو مناسب لخسارة الوزن؟
Lebanon 24
02-05-2026
|
14:00
يعدّ البطيخ من الفواكه الصيفية التي يدعو خبراء التغذية لتناولها خلال برامج إنقاص الوزن.
وفعلياً، فإن البطيخ يمنح الجسم ترطيباً عالياً بينما يتميز بأنه يحتوي على سعرات حرارية منخفضة، فكل 100 غرام منه يحتوي على 30 سعرة حرارية فقط، ما يجعله خياراً مثالياً كوجبة خفيفة خلال الحميات الغذائية.
كذلك، فإن البطيخ غني بالماء والألياف، ويساعد على ملء المعدة وتقليل الشعور بالجوع لفترات أطول، ما يحدّ من الإفراط في تناول الطعام .
ويتكوّن البطيخ من نسبة عالية جداً من الماء، ما يساهم في ترطيب الجسم وتحفيز عملية الأيض (التمثيل الغذائي)، وهي عملية أساسية في حرق الدهون والتخلّص من السموم.
أيضاً، يحتوي البطيخ على مركبات مثل الليكوبين ومضادات الأكسدة التي تساعد على تنظيم الدهون في الجسم وتقليل تراكمها، إضافة إلى دعم الصحة العامة وتعزيز المناعة .
كذلك، تشير الدراسات إلى أن إدخال البطيخ ضمن نظام غذائي متوازن يمكن أن يساهم فعلياً في خفض الوزن، لكن الخبراء يؤكدون أنه ليس حلاً سحرياً بمفرده، بل يجب دمجه مع نظام غذائي صحي ونشاط بدني منتظم لتحقيق نتائج مستدامة .
أيهما أفضل لخسارة الوزن الصيام المتقطع او الكيتو؟
لماذا خبز الشوفان أفضل من "الأبيض"؟ معلومات مهمة
