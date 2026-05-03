صحة

"قاعدة 3-4".. الحل البسيط للتخلص من حرقة المعدة ليلًا

Lebanon 24
03-05-2026 | 07:49
A-
A+

قاعدة 3-4.. الحل البسيط للتخلص من حرقة المعدة ليلًا
قاعدة 3-4.. الحل البسيط للتخلص من حرقة المعدة ليلًا photos 0
يعاني كثيرون حول العالم من مشكلة "حرقة المعدة"، التي تترافق مع شعور بالحريق في الصدر، خصوصًا خلال الليل، وغالبًا ما تؤدي إلى اضطرابات في النوم.

ويقدّم الطبيب سوراب سيثي، اختصاصي أمراض الجهاز الهضمي في كاليفورنيا، حلًا بسيطًا للحد من هذه الحالة، بحسب ما نقلت "تايمز أوف إنديا".

ويؤكد سيثي أن السبب الأساسي لا يعود إلى خلل في المعدة نفسها، بل إلى عادات يومية غير صحية، ما يتطلب إعادة النظر في نمط الحياة.

ويشير إلى أن من أسوأ هذه العادات تناول وجبة العشاء في وقت متأخر، ثم التوجه إلى النوم مباشرة، الأمر الذي يزيد من احتمال حدوث الحرقة.

ويشرح أن الاستلقاء بعد الأكل مباشرة يعيق عملية الهضم، إذ تبقى الأطعمة في المعدة، ما يسمح للحمض بالارتداد إلى المريء والتسبب بالشعور بالحرقان.

ويشدّد سيثي على اعتماد قاعدة "3-4"، أي التوقف عن تناول الطعام قبل النوم بثلاث إلى أربع ساعات، لإتاحة الوقت الكافي أمام المعدة لتفريغ محتواها.

ويختم بالإشارة إلى أن منح المعدة هذا الوقت يساعدها على إتمام عملية الهضم بشكل طبيعي، حيث يُفرز الحمض ويُدفع لاحقًا إلى الأمعاء الدقيقة، ما يقلل من فرص حدوث الارتجاع أثناء النوم.

