تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
22
o
بيروت
16
o
طرابلس
23
o
صور
23
o
جبيل
16
o
صيدا
22
o
جونية
13
o
النبطية
8
o
زحلة
8
o
بعلبك
18
o
بشري
10
o
بيت الدين
7
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
صحة
للحفاظ على صحة القلب.. السباحة فعّالة أكثر من الجري
Lebanon 24
03-05-2026
|
16:36
A-
A+
photos
0
A+
A-
أظهرت دراسة أجراها علماء من الجامعة الفيدرالية في
ساو باولو
أن السباحة مفيدة لصحة القلب أكثر من الجري.
وفي تجربة أجريت على الحيوانات، قارن العلماء تأثير نوعين من التمارين الرياضية - الجري والسباحة - على الجهاز القلبي الوعائي، ولاحظوا أن كلا النوعين من التمارين يحسّن قدرة الجسم على التحمل بنفس القدر، حيث زاد استهلاك الأكسجين بأكثر من 5%، لكن السباحة وحدها هي التي أدت إلى تغييرات ملحوظة في القلب نفسه، تمثلت في زيادة كتلة العضلة القلبية وتحسين قدرتها على الانقباض.
وأظهر تحليل البيانات أن للسباحة تأثيرا أقوى من الجري على نشاط
الحمض النووي
الريبوزي الميكروي (microRNA)، وهي جزيئات تنظم نمو الخلايا وتكوين الأوعية الدموية، وتحمي القلب من التلف، إذ يرى الباحثون أن هذه الآليات تجعل القلب أقوى وأكثر مقاومة للإجهاد.
وأشار العلماء إلى كلا النوعين من التمارين مفيدان للصحة، لكن السباحة قد توفر فوائد إضافية، خاصة في حالات التعافي القلبي.
ويؤكد العديد من خبراء الصحة أن السباحة تعتبر من أفضل الرياضات للأشخاص الذين يعانون من أمراض
السكري
والسمنة وأمراض الضغط، وكذلك المرضى الذين يعانون من مشكلات المفاصل.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
خطوات فعالة لخفض ضغط الدم وتحسين صحة القلب
Lebanon 24
خطوات فعالة لخفض ضغط الدم وتحسين صحة القلب
04/05/2026 01:44:14
04/05/2026 01:44:14
Lebanon 24
Lebanon 24
اليوغا قد تحسن صحة القلب
Lebanon 24
اليوغا قد تحسن صحة القلب
04/05/2026 01:44:14
04/05/2026 01:44:14
Lebanon 24
Lebanon 24
فوائد الفلفل الحار على صحة القلب!
Lebanon 24
فوائد الفلفل الحار على صحة القلب!
04/05/2026 01:44:14
04/05/2026 01:44:14
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة السياحة أطلقت المرحلة الأولى من اختبار شهادة منقذي السباحة
Lebanon 24
وزارة السياحة أطلقت المرحلة الأولى من اختبار شهادة منقذي السباحة
04/05/2026 01:44:14
04/05/2026 01:44:14
Lebanon 24
Lebanon 24
الحمض النووي
ساو باولو
الفيدرالي
الرياض
السكري
النووي
رياضي
العلم
قد يعجبك أيضاً
عادة بسيطة قد تقلل التوتر وتعيد توازن الجسم.. اليكم ما كشفته الدراسات
Lebanon 24
عادة بسيطة قد تقلل التوتر وتعيد توازن الجسم.. اليكم ما كشفته الدراسات
12:17 | 2026-05-03
03/05/2026 12:17:54
Lebanon 24
Lebanon 24
جهاز ذكاء اصطناعي على الإصبع يكشف أمراض القلب بدقة عالي
Lebanon 24
جهاز ذكاء اصطناعي على الإصبع يكشف أمراض القلب بدقة عالي
10:00 | 2026-05-03
03/05/2026 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"قاعدة 3-4".. الحل البسيط للتخلص من حرقة المعدة ليلًا
Lebanon 24
"قاعدة 3-4".. الحل البسيط للتخلص من حرقة المعدة ليلًا
07:49 | 2026-05-03
03/05/2026 07:49:00
Lebanon 24
Lebanon 24
احذروا الأطعمة فائقة المعالجة.. ضررها كبير جداً
Lebanon 24
احذروا الأطعمة فائقة المعالجة.. ضررها كبير جداً
05:00 | 2026-05-03
03/05/2026 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"الثوم".. مفتاح غذائي لمواجهة الضغط
Lebanon 24
"الثوم".. مفتاح غذائي لمواجهة الضغط
02:00 | 2026-05-03
03/05/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
مفاجأة إسرائيلية عن بنت جبيل.. تقرير أمني وميداني!
Lebanon 24
مفاجأة إسرائيلية عن بنت جبيل.. تقرير أمني وميداني!
07:00 | 2026-05-03
03/05/2026 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
طرح فرنسي الأسبوع المقبل حول قوة دولية أوروبية: القبول الأميركي والإسرائيلي رهن التوازنات الجديدة
Lebanon 24
طرح فرنسي الأسبوع المقبل حول قوة دولية أوروبية: القبول الأميركي والإسرائيلي رهن التوازنات الجديدة
03:00 | 2026-05-03
03/05/2026 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر حزين... وفاة الفنان الكبير هاني شاكر!
Lebanon 24
خبر حزين... وفاة الفنان الكبير هاني شاكر!
08:22 | 2026-05-03
03/05/2026 08:22:48
Lebanon 24
Lebanon 24
أوراق التمسك به تتلاشى.. هل سيسلم "الحزب" سلاحه حقاً؟
Lebanon 24
أوراق التمسك به تتلاشى.. هل سيسلم "الحزب" سلاحه حقاً؟
06:00 | 2026-05-03
03/05/2026 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
واشنطن تخاطر بإشعال فتنة أهلية في لبنان.. وهذا "دور الجيش"
Lebanon 24
واشنطن تخاطر بإشعال فتنة أهلية في لبنان.. وهذا "دور الجيش"
03:30 | 2026-05-03
03/05/2026 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
12:17 | 2026-05-03
عادة بسيطة قد تقلل التوتر وتعيد توازن الجسم.. اليكم ما كشفته الدراسات
10:00 | 2026-05-03
جهاز ذكاء اصطناعي على الإصبع يكشف أمراض القلب بدقة عالي
07:49 | 2026-05-03
"قاعدة 3-4".. الحل البسيط للتخلص من حرقة المعدة ليلًا
05:00 | 2026-05-03
احذروا الأطعمة فائقة المعالجة.. ضررها كبير جداً
02:00 | 2026-05-03
"الثوم".. مفتاح غذائي لمواجهة الضغط
23:00 | 2026-05-02
"علكة ذكية".. الفائدة الصحية غير متوقعة!
فيديو
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
Lebanon 24
زوجها مُصاب به أيضا.. فنانة شهيرة تكشف عن مرض ابنتها المزمن (فيديو)
03:24 | 2026-05-02
04/05/2026 01:44:14
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
Lebanon 24
بعد طلاقها للمرة الثالثة.. هذا ما كشفته إعلامية وملكة جمال سابقة (فيديو)
04:53 | 2026-04-30
04/05/2026 01:44:14
Lebanon 24
Lebanon 24
لم تكن تضع حزام الأمان.. إعلامية تكشف إصابتها بفقدان ذاكرة مؤقت بعد تعرّضها لحادث (فيديو)
Lebanon 24
لم تكن تضع حزام الأمان.. إعلامية تكشف إصابتها بفقدان ذاكرة مؤقت بعد تعرّضها لحادث (فيديو)
04:24 | 2026-04-30
04/05/2026 01:44:14
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24