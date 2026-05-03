مشروب شهير يساعد في حماية الجسم من الشيخوخة والأمراض

مشروب شهير يساعد في حماية الجسم من الشيخوخة والأمراض
كشفت دراسة حديثة أن إحساس القوة والنشاط الذي تحصل عليه من كوب القهوة الصباحية، له تفسير علمي، حيث أظهرت النتائج أن القهوة تساعد في الحماية من الشيخوخة والأمراض المزمنة.

في الدراسة، التي نشرت في مجلة "Nutrients" في آذار 2026، وجد باحثون من كلية الطب البيطري والعلوم الطبية الحيوية بجامعة تكساس إيه آند إم أن القهوة تنشط مستقبل NR4A1، وهو مُستقبل في الجسم معروف بدوره في الشيخوخة والاستجابة للضغط النفسي والأمراض.

تقدم هذه النتائج تفسيراً محتملاً للفوائد الصحية الواسعة للقهوة، والتي ارتبطت سابقاً بانخفاض خطر التدهور المعرفي وغيره، بحسب ما نقله موقع "USA Today".
تتبع الباحثون دراسة المركبات الموجودة في القهوة التي تؤثر على نشاط المُستقبِل. ولم يكن الكافيين هو العنصر الأبرز، بل كانت مركبات مثل البولي هيدروكسي والبوليفينولات النباتية هي الأكثر نشاطاً، كما أوضح مؤلف الدراسة والأستاذ الدكتور ستيفن سيف في بيان صحفي.

وأضاف: "قد يفسر هذا سبب ارتباط كل من القهوة العادية والقهوة منزوعة الكافيين بفوائد صحية مماثلة في دراسات سكانية واسعة النطاق".

ورغم أن الدراسة لا تثبت وجود علاقة سببية مباشرة لدى البشر، إلا أنها تلقي الضوء على كيفية عمل العمليات البيولوجية.

لذا، نعم، تعد الدراسة بشرى سارة لعشاق القهوة، ولكن "لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به" فيما يتعلق بالبحوث المستقبلية، كما قال سيف.

وأضاف: "لقد توصلنا إلى هذا الربط، لكننا بحاجة إلى فهم أعمق لأهمية هذا الربط".
كيف يحمي الكرز الجسم من الالتهابات والأمراض المزمنة؟
