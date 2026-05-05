صحة
عامل قابل للتعديل قد يؤخر شيخوخة الدماغ.. ما هو؟
Lebanon 24
05-05-2026
|
08:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تكشف دراسة حديثة أن زيادة الوزن قد تسرّع من تدهور القدرات المعرفية لدى الإنسان مع التقدم في العمر، ما يسلّط الضوء على أهمية الحفاظ على وزن صحي لحماية الدماغ.
فالتدهور المعرفي يعد جزءا طبيعيا من الشيخوخة؛ إذ يواجه كثيرون صعوبة متزايدة في التذكّر أو التفكير بوضوح مقارنة بسنوات الشباب. وعادة ما تكون هذه التغيرات خفيفة وتحدث تدريجيا لدى الأصحاء.
لكن الدراسة، التي أجراها باحثون من
جامعة جورجيا
ونشرت في مجلة
علم الأعصاب
، تشير إلى أن ارتفاع مؤشر كتلة الجسم قد يجعل هذا التدهور أسرع من المعتاد. ويشمل ذلك تراجع الذاكرة والقدرة على التركيز، إضافة إلى ما يُعرف بالوظائف التنفيذية، مثل تنظيم المهام والتخطيط والتحكم في المشاعر.
واعتمدت الدراسة على متابعة أكثر من 8200 شخص تجاوزوا سن الخمسين على مدى 24 عاما، حيث تبيّن أن كل زيادة بسيطة في مؤشر كتلة الجسم ترتبط بتسارع في تدهور صحة الدماغ.
مع ذلك، تحمل النتائج جانبا إيجابيا؛ إذ أظهر الباحثون أن
التحكم في
الوزن يمكن أن يبطئ هذا التدهور بشكل ملحوظ خلال فترة قصيرة نسبيا لا تتجاوز عامين، ما يجعل الوزن أحد أهم العوامل التي يمكن تعديلها للحفاظ على صحة الدماغ.
كما لاحظ الباحثون أن العلاقة بين الوزن الزائد والتدهور المعرفي كانت أوضح لدى الأشخاص فوق 65 عاما، وبرزت بشكل خاص خلال السنة الثامنة من الدراسة.
ورغم أن السمنة، التي تُعرّف ببلوغ مؤشر كتلة الجسم 30 أو أكثر، ترتبط سلبا بصحة الدماغ، فإن الآلية الدقيقة لهذا التأثير لا تزال غير مفهومة بالكامل. ويرجّح الباحثون أن الوزن الزائد قد يسبب التهابات مزمنة ويقلل تدفق
الدم
ويؤدي إلى مقاومة الإنسولين، وهي عوامل قد تساهم في الإصابة بالخرف ومرض الزهايمر. (روسيا اليوم)
اكتشاف دائرة عصبية في الدماغ قد يغيّر فهم وعلاج الألم المزمن!
شاي الماتشا قد يخفف التوتر ويحسن وظائف الدماغ
عامل خطر في بداية الحمل يؤخر تطور الكلام والمهارات الحركية لدى الرضع.. اليكم ما كشفه العلماء
مطر يطرح حلاً لأزمة الأبنية المهددة بالانهيار: تعديل عامل الاستثمار في القبة والتبانة
منظمة الصحة العالمية: خطر فيروس "هانتا" ما زال منخفضا
علاج جديد يمنح أملاً في الوقاية من سرطان الثدي
"تهديد ثلاثي" في عبوة واحدة.. كيف تدمر المشروبات الغازية كليتيك؟
ليست كما تظنون.. الاستيقاظ فجرا قد يسبب "الاحتراق النفسي" لهذه الفئة
لماذا لا يضمن الاستيقاظ مبكراً النجاح للجميع؟
