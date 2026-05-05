كيف يؤثر الملح على الجسم؟

يُعدّ الملح من المكونات الأساسية في حياتنا اليومية، فلا يكاد يخلو منه أي طعام. وبين فوائده ومخاطره، تبقى الكمية المستهلكة هي العامل الأهم في تحديد تأثيره على الصحة.



من جهة الفوائد، يحتوي الملح على الصوديوم الذي يلعب دورًا مهمًا في تنظيم توازن السوائل في الجسم، كما يساعد في نقل الإشارات العصبية ودعم عمل العضلات بشكل طبيعي. لذلك، فإن استهلاكه بكميات معتدلة ضروري للحفاظ على وظائف الجسم الحيوية.



لكن في المقابل، فإن الإفراط في تناول الملح قد يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة، أبرزها ارتفاع ضغط ، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين. كما يمكن أن يسبب احتباس السوائل في الجسم ويؤثر سلبًا على صحة الكلى.



لذلك، ينصح الخبراء بالاعتدال في استهلاك الملح، والابتعاد عن الأطعمة الغنية به مثل الوجبات السريعة والمعلّبات، مع الاعتماد على نظام غذائي متوازن.

