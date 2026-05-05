وجبة واحدة في اليوم... فوائد أم أضرار؟

تناول الطعام مرة واحدة فقط في اليوم قد يبدو لبعض الأشخاص طريقة سريعة لإنقاص الوزن، لكنه يؤثر على الجسم بعدة طرق مختلفة.



عند الاعتماد على وجبة واحدة يوميًا، قد يحصل نقص في الطاقة خلال اليوم، مما يؤدي إلى التعب وضعف التركيز والصداع أحيانًا. كما أن الجسم قد لا يحصل على حاجته الكاملة من الفيتامينات والمعادن، خاصة إذا لم تكن الوجبة متوازنة.



من جهة أخرى، يمكن أن يبطؤ هذا النظام عملية الأيض (حرق السعرات)، وقد يؤدي لاحقًا إلى شعور شديد بالجوع، مما يسبب الإفراط في الأكل عند الوجبة الوحيدة.



كما أن البعض قد يعاني من مشاكل في المعدة مثل الحموضة أو اضطرابات الهضم بسبب طول فترة الصيام بين الوجبات.

