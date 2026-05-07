صحة

صداع نهاية يوم العمل.. اليكم السبب وراء آلامكم المستمرة

Lebanon 24
07-05-2026 | 03:30
صداع نهاية يوم العمل.. اليكم السبب وراء آلامكم المستمرة
كشفت دراسات طبية حديثة أن التوتر الذهني والجسدي المتواصل خلال يوم العمل يعد من أبرز العوامل المرتبطة بظهور الصداع، خاصة في نهاية اليوم، نتيجة غياب فترات الراحة الكافية.
وبحسب موقع "ساينس ألرت"، يوضح مختصون في طب الأعصاب أن الإجهاد المستمر في بيئات العمل الحديثة يبقي الجسم في حالة "تأهب" دائمة، مما يؤدي إلى ارتفاع هرمونات التوتر مثل الكورتيزول والأدرينالين.
 
هذا الوضع يتسبب في شد عضلي بمنطقة الرقبة والكتفين وفروة الرأس، ويقلل من عتبة الألم في الدماغ، مما يزيد من حدة وتكرار نوبات الصداع.

كما أشار الأطباء إلى أن الإجهاد المزمن يؤثر سلباً على جودة النوم، ما يفاقم حساسية الجهاز العصبي ويخلق حلقة مفرغة من الألم والإرهاق، فضلاً عن تراجع الإنتاجية وزيادة الأخطاء.
 
ويوصي الخبراء بضرورة اعتماد فترات راحة قصيرة، وممارسة النشاط البدني، وتقنيات الاسترخاء، مع وضع حدود واضحة بين العمل والحياة الشخصية، وضرورة استشارة الطبيب في حال تكرار الحالة.
