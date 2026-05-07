صحة
إليكم السر وراء فوائد القهوة للجسم
Lebanon 24
07-05-2026
|
10:42
كشفت دراسة جديدة عن بعض الفوائد الصحية المرتبطة بالقهوة، مشيرة إلى أن تأثيراتها قد تعود جزئيا إلى تفاعل مركباتها مع بروتين يلعب دورا في الاستجابة للتوتر والشيخوخة.
وتشير أبحاث ممتدة على مدى عقود إلى أن استهلاك القهوة يرتبط بزيادة متوسط العمر وانخفاض خطر الإصابة بعدد من الأمراض المزمنة. كما أظهرت الدراسات السكانية أن مستهلكي القهوة أقل عرضة للإصابة بأمراض مرتبطة بالتقدم في السن، مثل أمراض التمثيل الغذائي وبعض أنواع السرطان ومرض باركنسون والخرف وأمراض القلب.
ويُعتقد أن هذا الارتباط يعود جزئيا إلى احتواء القهوة على مركبات نشطة مثل البوليفينولات والفلافونويدات، التي تمتلك خصائص مضادة للأكسدة والالتهابات، ما يساعد في حماية الخلايا من التلف والشيخوخة. لكن الآلية الدقيقة التي تعمل من خلالها هذه المركبات ظلت غير مفهومة بالكامل حتى الآن.
وتوضح الدراسة الحديثة أن القهوة قد تؤثر في الجسم عبر بروتين يُعرف باسم NR4A1، وهو مستقبل خلوي ينظم استجابة الجسم للتوتر والتلف، ويعد مهما في عمليات الشيخوخة والصحة العامة.
ويقول الباحثون إن هذا البروتين يشارك في تنظيم نشاط الجينات عند تعرض الجسم للإجهاد، كما يلعب دورا في عمليات حيوية مثل الالتهاب والتمثيل الغذائي وإصلاح الأنسجة، وهي عمليات ترتبط بشكل مباشر بأمراض الشيخوخة. (روسيا اليوم)
