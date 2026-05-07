إشارات قد تكشف تسارع الشيخوخة مبكراً

07-05-2026 | 10:30
إشارات قد تكشف تسارع الشيخوخة مبكراً
أفاد تقرير نشره موقع “ويب ميد” بأن بعض التغيرات الجسدية والذهنية التي تظهر مع التقدم في العمر قد تكون مؤشراً على تسارع الشيخوخة، خصوصاً إذا بدأت مبكراً أو تطورت بوتيرة أسرع من المعتاد.

وأوضح التقرير أن من أبرز هذه العلامات تباطؤ المشي خلال الأربعينيات من العمر، إذ قد يعكس تراجعاً في اللياقة البدنية والصحة العامة. وينصح الخبراء بممارسة المشي يومياً بشكل تدريجي للحفاظ على النشاط وصحة القلب.

كما أشار إلى أن ظهور بقع شمسية بنية على الوجه واليدين يُعد أمراً شائعاً مع التقدم في السن نتيجة التعرض الطويل لأشعة الشمس، مع ضرورة مراجعة الطبيب في حال تغير لون هذه البقع أو شكلها أو بدأت بالنزيف.

ولفت التقرير إلى أن مشاكل الذاكرة البسيطة، مثل نسيان الأسماء أو التفاصيل، قد تبدأ منذ منتصف العمر، لكنها لا تعني بالضرورة الإصابة بالخرف، مؤكداً أهمية الحفاظ على النشاط الذهني والاجتماعي واتباع نظام غذائي صحي.

وأضاف أن آلام المفاصل وجفاف البشرة وسهولة ظهور الكدمات من العلامات المرتبطة بالتقدم في العمر، إلا أن تبني نمط حياة صحي وممارسة الرياضة بانتظام يمكن أن يخففا من تأثيرها ويبطئا تطورها.

كما نبه التقرير إلى أن صعوبة صعود الدرج أو تراجع القدرة على الحركة قد تكون مؤشراً على انخفاض اللياقة أو وجود مشكلات صحية أخرى، ما يستدعي استشارة الطبيب عند تكرار هذه الأعراض.

وأكد التقرير أن هذه العلامات لا تعني بالضرورة وجود مرض خطير، لكنها تستدعي الانتباه والمتابعة، مع التشديد على أن التغذية المتوازنة والنشاط البدني والرعاية الصحية المنتظمة تبقى من أهم الوسائل للحفاظ على الصحة مع التقدم في العمر.

