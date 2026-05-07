5 أطعمة تعزّز صحة الدماغ وتحسّن الأداء العقلي!

كشف الطبيب النفسي والمحاضر في جامعة فرناندو مورا عن 5 أطعمة وصفها بأنها من الأكثر فائدة لصحة الدماغ على المدى والطويل، مشيراً إلى أن فعاليتها مدعومة بعدد من الدراسات العلمية.

وأوضح أن الشوكولاتة الداكنة، خصوصاً تلك التي تحتوي على أكثر من 85% من الكاكاو، تساعد في تحسين تدفق إلى الدماغ، ما ينعكس إيجاباً على التركيز والأداء العقلي.

وأضاف أن المكسرات، وفي مقدمتها ، تُعد مصدراً غنياً بالدهون الصحية والبوليفينولات، لافتاً إلى دراسة نُشرت عام 2015 في "Journal of Nutrition" ربطت بين تناولها وتحسن الذاكرة والوظائف الإدراكية.

كما أشار إلى أن التوت الأزرق يُعتبر من أقوى مضادات الأكسدة، ويساعد في حماية الدماغ من آثار التقدم في العمر، حيث أظهرت أبحاث في "British Journal of Nutrition" أن مركبات الفلافونويد فيه تدعم صحة الخلايا العصبية والذاكرة.

وفي السياق نفسه، أكد مورا أن الأسماك الدهنية مثل السلمون والسردين والتونة تُعد من أهم مصادر أوميغا 3، المرتبطة بتحسين المزاج وتعزيز التركيز وتقليل خطر الأمراض العصبية التنكسية، بحسب دراسة لغوميز-بينيا في "Nature Reviews Neuroscience" (2008).

أما زيت البكر الممتاز، فأوضح أنه عنصر أساسي في المتوسطي، إذ تساهم خصائصه المضادة للالتهاب في حماية الدماغ، وفق نتائج مشروع PREDIMED المنشورة في "Neurosurgery & Psychiatry" (2013)، والتي ربطت بين استهلاكه المنتظم وتحسن القدرات المعرفية مع التقدم في العمر.

وختم مورا بالتأكيد أن هذه الأطعمة ليست رفاهية غذائية، بل عناصر بسيطة يمكن أن تدعم صحة الدماغ بشكل فعّال عند تناولها بانتظام وباعتدال. (آرم نيوز)