تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

5 أطعمة تعزّز صحة الدماغ وتحسّن الأداء العقلي!

Lebanon 24
07-05-2026 | 12:50
A-
A+
5 أطعمة تعزّز صحة الدماغ وتحسّن الأداء العقلي!
5 أطعمة تعزّز صحة الدماغ وتحسّن الأداء العقلي! photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

كشف الطبيب النفسي والمحاضر في جامعة مدريد فرناندو مورا عن 5 أطعمة وصفها بأنها من الأكثر فائدة لصحة الدماغ على المدى القصير والطويل، مشيراً إلى أن فعاليتها مدعومة بعدد من الدراسات العلمية.

Advertisement

وأوضح أن الشوكولاتة الداكنة، خصوصاً تلك التي تحتوي على أكثر من 85% من الكاكاو، تساعد في تحسين تدفق الدم إلى الدماغ، ما ينعكس إيجاباً على التركيز والأداء العقلي.

وأضاف أن المكسرات، وفي مقدمتها الجوز، تُعد مصدراً غنياً بالدهون الصحية والبوليفينولات، لافتاً إلى دراسة نُشرت عام 2015 في "Journal of Nutrition" ربطت بين تناولها وتحسن الذاكرة والوظائف الإدراكية.

كما أشار إلى أن التوت الأزرق يُعتبر من أقوى مضادات الأكسدة، ويساعد في حماية الدماغ من آثار التقدم في العمر، حيث أظهرت أبحاث في "British Journal of Nutrition" أن مركبات الفلافونويد فيه تدعم صحة الخلايا العصبية والذاكرة.

وفي السياق نفسه، أكد مورا أن الأسماك الدهنية مثل السلمون والسردين والتونة تُعد من أهم مصادر أوميغا 3، المرتبطة بتحسين المزاج وتعزيز التركيز وتقليل خطر الأمراض العصبية التنكسية، بحسب دراسة لغوميز-بينيا في "Nature Reviews Neuroscience" (2008).

أما زيت الزيتون البكر الممتاز، فأوضح أنه عنصر أساسي في النظام الغذائي المتوسطي، إذ تساهم خصائصه المضادة للالتهاب في حماية الدماغ، وفق نتائج مشروع PREDIMED المنشورة في "Neurosurgery & Psychiatry" (2013)، والتي ربطت بين استهلاكه المنتظم وتحسن القدرات المعرفية مع التقدم في العمر.

وختم مورا بالتأكيد أن هذه الأطعمة ليست رفاهية غذائية، بل عناصر بسيطة يمكن أن تدعم صحة الدماغ بشكل فعّال عند تناولها بانتظام وباعتدال. (آرم نيوز)

مواضيع ذات صلة
أطعمة طبيعية تعزز جهاز المناعة وتحمي من الأمراض
lebanon 24
Lebanon24
07/05/2026 23:11:51 Lebanon 24 Lebanon 24
شاي الماتشا قد يخفف التوتر ويحسن وظائف الدماغ
lebanon 24
Lebanon24
07/05/2026 23:11:51 Lebanon 24 Lebanon 24
اليوغا قد تحسن صحة القلب
lebanon 24
Lebanon24
07/05/2026 23:11:51 Lebanon 24 Lebanon 24
5 أطعمة تدمر الجسم ببطء.. ما هي؟
lebanon 24
Lebanon24
07/05/2026 23:11:51 Lebanon 24 Lebanon 24

النظام الغذائي

الزيتون

الطويل

التركي

القصير

الترك

العلم

مدريد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
15:08 | 2026-05-07
Lebanon24
10:42 | 2026-05-07
Lebanon24
10:30 | 2026-05-07
Lebanon24
09:27 | 2026-05-07
Lebanon24
07:14 | 2026-05-07
Lebanon24
03:30 | 2026-05-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24