تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

11 طعاماً قد يخفف التشنجات العضلية

Lebanon 24
08-05-2026 | 14:44
A-
A+
11 طعاماً قد يخفف التشنجات العضلية
11 طعاماً قد يخفف التشنجات العضلية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
ذكر موقع Verywell Health أن التشنجات العضلية قد ترتبط أحياناً بخلل في توازن الإلكتروليتات داخل الجسم، مثل الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم، إضافة إلى الجفاف، ما يجعل التركيز على الأطعمة الغنية بهذه العناصر مع شرب كميات كافية من السوائل خطوة مفيدة للوقاية والتخفيف.

وبحسب التقرير، يأتي البطيخ في مقدمة الخيارات المفيدة لأنه يحتوي على نسبة عالية جداً من الماء، ما يساعد على الترطيب والحفاظ على توازن الجسم، إلى جانب احتوائه على إلكتروليتات مهمة. كما يبرز الموز بفضل غناه بالبوتاسيوم والمغنيسيوم، وهما عنصران أساسيان في انقباض العضلات وعملها السليم، بينما يوفر الأفوكادو أيضاً كمية جيدة من المغنيسيوم والبوتاسيوم والدهون الصحية التي تدعم الجسم عموماً.
Advertisement

وأشار التقرير إلى أن البطاطا الحلوة تُعد خياراً جيداً بعد المجهود البدني، لأنها غنية بالكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم، كما تساعد الكربوهيدرات فيها على تعويض مخزون الطاقة. كذلك تلعب منتجات الألبان، وخصوصاً الحليب، دوراً مهماً في استعادة وظيفة العضلات، لأنها تجمع بين البروتين والكالسيوم وفيتامين D وبعض الإلكتروليتات مثل البوتاسيوم والصوديوم. أما اللبن اليوناني، فيوفر البروتين إلى جانب الكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم، ما يدعم تعافي العضلات ويحد من فرص التشنج.

وأضاف الموقع أن الخضار الورقية مثل السبانخ والكرنب والسلق مفيدة لاحتوائها على المغنيسيوم، وهو معدن يساعد على ارتخاء العضلات وتنظيم عملها. كما أن المأكولات البحرية، مثل السلمون والسردين، قد تساهم في دعم العضلات بفضل ما تحتويه من فيتامين D وأحماض أوميغا 3 ومعادن مختلفة، فيما يبرز البابايا كمصدر للبوتاسيوم والمغنيسيوم إلى جانب مضادات الأكسدة التي قد تدعم صحة العضلات.

وتوقف التقرير أيضاً عند عصير المخلل، الذي يشتهر بين بعض الرياضيين لاحتوائه على الصوديوم وعناصر أخرى قد تساعد على تقليل التشنجات، مع الإشارة إلى أن الأدلة العلمية لا تزال بحاجة إلى مزيد من التوضيح. كما لفت إلى أهمية البروتينات النباتية مثل العدس والفاصولياء والمكسرات، لكونها غنية بالمغنيسيوم والحديد وتدعم وظيفة العضلات وتقلل التعب، فضلاً عن احتواء بعض المكسرات، مثل الجوز واللوز، على مركبات مضادة للالتهاب قد تساعد في التعافي العضلي.

ويخلص التقرير إلى أن الوقاية من التشنجات العضلية لا تعتمد على طعام واحد بعينه، بل على نمط غذائي متوازن يدعم الترطيب ويؤمن ما يحتاجه الجسم من معادن أساسية، خصوصاً لدى من يمارسون الرياضة أو يفقدون السوائل بكثرة.
مواضيع ذات صلة
وزارة النفط العراقية: خط كركوك جيهان قد يخفف من تداعيات أي تعطّل محتمل في مضيق هرمز
lebanon 24
Lebanon24
09/05/2026 01:11:38 Lebanon 24 Lebanon 24
شاي الماتشا قد يخفف التوتر ويحسن وظائف الدماغ
lebanon 24
Lebanon24
09/05/2026 01:11:38 Lebanon 24 Lebanon 24
أطعمة تدعم مرونة المفاصل وتخفف الالتهاب
lebanon 24
Lebanon24
09/05/2026 01:11:38 Lebanon 24 Lebanon 24
إصابة عضلية تبعد يامال عن مباريات حاسمة مع برشلونة
lebanon 24
Lebanon24
09/05/2026 01:11:38 Lebanon 24 Lebanon 24

اليونان

الرياض

التركي

رياضي

الترك

العلم

الجوز

ألبان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
Lebanon24
16:53 | 2026-05-08
Lebanon24
15:21 | 2026-05-08
Lebanon24
14:17 | 2026-05-08
Lebanon24
13:51 | 2026-05-08
Lebanon24
11:30 | 2026-05-08
Lebanon24
10:47 | 2026-05-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24